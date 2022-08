«H Diana είναι νεκρή» - 25 χρονια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τον κόσμο, πόσα έχουν αλλάξει;

Είκοσι πέντε χρόνια από τον θάνατο που στιγμάτισε τον κόσμο και την βρετανική βασιλεία, πόσα έχουν αλλάξει;

31 Αυγούστου 1997. Η ημερομηνία σταθμός που στιγμάτισε τον κόσμο και κυρίως τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Είναι η ημερομηνία, όπου η αγαπημένη στον λαό πριγκίπισσα Diana, αφήνει την τελευταία της πνοή, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα, προκαλώντας σοκ και θρήνο.

25 χρόνια μετά, πόσα έχουν αλλάξει στην βρετανική βασιλεία; Πως ο θάνατος αυτός στιγμάτισε τον κόσμο, αλλά και τι εξομολογούνται μάρτυρες και άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στην αδικοχαμένη πριγκίπισσα και το παλάτι; Είκοσι πέντε χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο της Diana, κάνουμε αναδρομή στις δηλώσεις που έχουν μείνει στην ιστορία, έπειτα από το τραγικό συμβάν.

Ο δημοσιογράφος του παλατιού, Ed Owens, εξομολογείται σύμφωνα με το apnews: «Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας, ότι ήταν ίσως η πιο γνωστή γυναίκα στον αγγλόφωνο κόσμο, εκτός ίσως από την ίδια τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'». «Και, δεδομένης αυτής της τεράστιας personas που είχε αναπτύξει, το γεγονός να σβήσει μέσα σε μια νύχτα και να πεθάνει μέσα σε τόσο τραγικές συνθήκες, σε τόσο νεαρή ηλικία, νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο σοκ για πολλούς ανθρώπους».

ap photo

Και έτσι ακριβώς ήταν ο θάνατος της. Ένα μεγάλο σοκ, για πολλούς ανθρώπους που είτε γνώριζαν περισσότερα για το παλάτι, είτε όχι. Καθιερώθηκε ως η γυναίκα που έφερε αριστοκρατία και λαό πιο κοντά. Γεφύρωσε κατά μια έννοια, το κενό ανάμεσα σε βασιλεία και πολίτες, ανάμεσα σε παραδοσιακούς θεσμούς και τη νέα γενιά του διαδικτύου που αναπτυσσόταν. Το κοινό θρήνησε όσο τίποτα την απώλειά της.

Από το τραγικό αυτό συμβάν, το παλάτι ξεκίνησε να είναι πιο «ανεπίσημο» και πιο προσιτό στο κοινό. Μέλος της αριστοκρατικής οικογένειας των Spencer, είχε δηλώσει πως η Diana ήταν γνωστή για τους φιόγκους που επέλεγε στις εμφανίσεις της, τις φούστες και το ξανθό bob χτενισμά της, τα οποία προκάλεσαν εντύπωση, όταν άρχισε να βγαίνει με τον μελλοντικό βασιλιά.

Αφού άφησε το σχολείο στα 16 της, πέρασε έναν χρόνο σε σχολείο στις Ελβετικές Άλπεις και εργάστηκε ως νταντά και δασκάλα προσχολικής ηλικίας ενώ ζούσε στο Λονδίνο. Το κορίτσι αυτό, λίγο αργότερα καθιερώθηκε σε ένα διεθνές είδωλο. Από τη στιγμή που περπάτησε στον διάδρομο του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου, φορώντας νυφικό με δαντέλα στις 29 Ιουλίου 1981, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι ακολουθούσαν την Diana σε κάθε της βήμα.

ap photo

Και ενώ όλη αυτή η δημοσιότητα, ήταν κάτι που η πριγκίπισσα μισούσε, γρήγορα έμαθε ότι τα μέσα ενημέρωσης ήταν επίσης ένα εργαλείο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, για να αλλάξει τις αντιλήψεις του κοινού. Αυτή η επιρροή της Diana στο κοινό, φάνηκε όταν η πριγκίπισσα άνοιξε τον πρώτο εξειδικευμένο θάλαμο του Ηνωμένου Βασιλείου για ασθενείς με AIDS στις 9 Απριλίου 1987.

Άπλωσε το χέρι της και πήρε τα χέρια ενός νεαρού ασθενούς, δείχνοντας ότι ο ιός δεν μπορούσε να μεταδοθεί με την αφή. Η στιγμή, που καταγράφηκε από φωτογραφίες που μεταδόθηκαν σε όλο τον κόσμο, βοήθησε στην καταπολέμηση του φόβου, της παραπληροφόρησης και του στίγματος γύρω από την επιδημία του AIDS.

7 μήνες πριν πεθάνει, ο γάμος της διαλύθηκε, με την Diana να κατηγορεί τον Κάρολο για σχέση με την επί χρόνια ερωμένη, Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Η πριγκίπισσα πάλεψε επίσης με τη βουλιμία και παραδέχτηκε τις απόπειρες αυτοκτονίας, σύμφωνα με το «Diana: Her True Story — In Her Own Words», που δημοσιεύτηκε το 1992, με βάση τις κασέτες που έστειλε η Diana στον συγγραφέα Andrew Morton.

«Όταν ξεκίνησα τη δημόσια ζωή μου, πριν από 12 χρόνια, κατάλαβα ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτό που έκανα», είπε η Νταϊάνα το 1993. «Αλλά δεν ήξερα πόσο συντριπτική θα γινόταν αυτή η προσοχή. Ούτε ο βαθμός στον οποίο θα επηρέαζε τόσο τα δημόσια καθήκοντά μου όσο και την προσωπική μου ζωή, με τρόπο που ήταν δύσκολο να αντέξω».

Τελικά όλα αυτά, οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της. Βρισκόταν στο Παρίσι, όταν παπαράτσι την κυνηγούσαν για ένα και μόνο κλικ, με την ίδια να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να τρέχουν να ξεφύγουν από τους φωτογράφους. Το τι έγινε στην συνέχεια, αλλά και οι εικόνες από το τραγικό συμβάν έχουν γίνει γνωστές σε όλο τον κόσμο.

aphoto

Ο θάνατος της Diana και ο συσχετισμός με τον γιο της Harry και την σύζυγό του Meghan

Αρκετοί είναι εκείνοι που βλέπουν κοινά στην τραγική ιστορία της Diana και το πως εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού Harry - Meghan και του παλατιού, προειδοποιώντας πως το παλάτι δεν έχει πάρει το μάθημα από τα όσα συνέβησαν με την πριγκίπισσα.

Η Markle ένιωθε περιορισμένη από τη ζωή με τους Royals και εξομολογήθηκε πως ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας ρώτησε ακόμη και για το πιθανό χρώμα δέρματος του πρώτου της παιδιού πριν γεννηθεί. «Για άλλη μια φορά, δεν δημιουργήθηκε αρκετός χώρος», είπε ο Owens για τη Μeghan.

ap photo

Κλείνοντας, τα λόγια της Diana και η ειλικρίνεια της, μένουν ανεξίτηλα μέχρι και σήμερα: «Θα ήθελα να είμαι βασίλισσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά δεν με βλέπω ως βασίλισσα αυτής της χώρας», είχε πει η Diana σε συνέντευξη. «Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να γίνω βασίλισσα».