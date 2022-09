Ο Danny DeVito περνά από ανιχνευτή ψεύδους με την κόρη του, στο πιο αστείο και τρυφερό βίντεο

Πατέρας και κόρη σε ένα απολαυστικά ειλικρινές και αυθόρμητο βίντεο για το Vanity Fair

Υπάρχουν εκείνοι που λατρεύουν τον Tom Hanks και εκείνοι που δηλώνουν team Danny DeVito. Σε περίπτωση που δεν ανήκεις στη δεύτερη περίπτωση, το βίντεο που έφτιαξε ο 78χρονος ηθοποιός για το Vanity Fair, θα σε κάνει να αλλάξεις άποψη.

Μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη του, Lucy, με την οποία συμπρωταγωνιστεί στη σειρά κινουμένων σχεδίων, Little Demon, πέρασαν από ανιχνευτή ψεύδους και βρέθηκαν απόλυτα ειλικρινείς μεταξύ τους. Πριν βάλει όλα τα απαραίτητα καλώδια, ομολόγησε ότι νιώθε πάντα άγχος όταν του βάζουν έστω και μικρόφωνο, επειδή είναι Ιταλός από το New Jersey και μπορεί να θεωρηθεί κατάσκοπος.

Ο DeVito σχολίασε τα boy bands (όσα ήξερε τουλάχιστον), το SNL, αλλά κυρίως μάς ενημέρωσε ότι ο Michael Keaton είναι ο καλύτερος Batman που έχει φορέσει τη στολή. Ίσως επειδή, στην ίδια ταινία, ο ίδιος υποδύθηκε εξαιρετικά τον Penguin. Όταν λοιπόν τον ρώτησε για το αν συμπαθεί τον Colin Farrell, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική. «Λατρεύω τον Colin, είναι απίστευτος τύπος. Αλλά ο Πιγκουίνος μου ήταν καλύτερος». Και ένα δίκιο το έχει.

Παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε ότι το cast του It's Always Sunny in Philadelphia είχε προσκληθεί να παίξει σε ένα επεισόδιο του Game of Thrones και ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο από τα 3 παιδιά του. Θα έλεγε ναι στην παρουσίαση του SNL (και θα ήταν η 6η του φορά).

Όταν έφτασε η σειρά της κόρης του, εκείνη του εξομολογήθηκε ότι δεν αποκαλύπτει ποτέ το αληθινό της επίθετο στα πρώτα ραντεβού, γιατί θα καταλήγει να μιλά για τον πατέρα της, ενώ του είπε ότι την έχει κάνει να νιώσει άβολα όταν έφερε σύντροφο στο σπίτι. Του είπε όμως ότι θα τον αγαπούσε και θα ένιωθε περήφανη ακόμα και αν ο DeVito ήταν ο Σατανάς. Κι εμείς το ίδιο θα νιώθαμε πάντως.

Για την ιστορία, ο ηθοποιός χώρισε από τη μητέρα της Lucy, της Grace και του Jake το 2012, αν και δεν πήρανε ποτέ διαζύγιο. «Παραμένουμε χωρισμένοι, αλλά βλεπόμαστε συχνά και είμαστε ακόμα οικογένεια. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα μαζί, αλλά και χωριστά. Χαίρομαι που ο Danny κι εγώ μπορέσαμε να δουλέψουμε τις δύσκολες εποχές και να αποκτήσουμε μία διαφορετική σχέση», δήλωσε τον περασμένο Απρίλιο η πρώην σύζυγος και επίσης ηθοποιός Rhea Perlman.