Τα πιο χρήσιμα «κόλπα» που πρέπει να ξέρεις αν έχεις iPhone

Έχετε iPhone και πιστεύετε ότι γνωρίζετε όλες τις χρήσεις του; Τα παρακάτω έξυπνα κόλπα θα σας δείξουν το αντίθετο

Ένα κινητό σίγουρα έχει λειτουργίες που δεν ξέρουμε. Αυτό ακριβώς ισχύει και για τα iPhone. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε λειτουργίες που είναι πιθανό να μην γνωρίζετε γι'αυτό κρατήστε σημειώσεις.

1. Αν γράψεις κάποιο λάθος νούμερο στην αριθμομηχανή μπορείς να το σβήσεις, χωρίς να τη μηδενίσεις ολοκληρωτικά, κάνοντας απλά swipe δεξιά ή αριστερά στο πάνω μέρος της οθόνης.

2. Μπορείς να «στακάρεις» widgets ίδιου μεγέθους στην αρχική οθόνη. Αρκεί μόνο να σπρώξεις το ένα πάνω στο άλλο όταν επεξεργάζεσαι την αρχική σου.

3. Μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα φωτογραφίες σε άλλες εφαρμογές απλά κρατώντας τες και αλλάζοντας εφαρμογή όσο ακόμη τις κρατάς παρατεταμένα.

4. Μπορείς να δημιουργήσεις συντομογραφίες στο πληκτρολόγιο, έτσι ώστε για παράδειγμα το "omw" να γίνεται αυτόματα "on my way". Η επιλογή υπάρχει στην ενότητα Keyboard > Text Replacement των ρυθμίσεων.

5. Μπορείς να ανοίξεις την κάμερα χωρίς να ξεκλειδώσεις το iPhone σου, απλά κάνοντας Swipe αριστερά στην οθόνη κλειδώματος.

6. Μπορείς να «σκανάρεις» έγγραφα μέσα από την εφαρμογή Notes. Αρκεί να πατήσεις το κουμπί της κάμερας σε μια σημείωση και έπειτα την σχετική επιλογή σάρωσης εγγράφου.

7. Για να ανοίξεις κατευθείαν την αναζήτηση από την αρχική οθόνη, αρκεί να κάνεις ένα swipe προς τα κάτω από το κέντρο της οθόνης.

Δείτε το video για να μάθετε περισσότερα χρήσιμα iPhone hacks: