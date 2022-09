Η Πέππα το Γουρουνάκι παρουσίασε το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι με παιδί στη σειρά

To επεισόδιο που προβλήθηκε στο Ηνωμένο βασίλειο με ομόφυλη οικογένεια

Για πρώτη φορά και ύστερα από 18 χρόνια προβολής της γνωστής παιδικής σειράς, ήρθε η στιγμή που εμφανίζεται και μια ομόφυλη οικογένεια και μάλιστα ακούγονται τα λόγια «Ζω με τη μαμά μου και την άλλη μου μαμά».

Η σειρά που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας παρουσίασε την εν λόγω σκηνή κατά τη διάρκεια επεισοδίου της με τίτλο «Οικογένειες», και προβλήθηκε στο Channel 5 του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη Τρίτη. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μια παιδική σειρά με έντονη επιρροή αφού έχει μεταδοθεί σε πάνω από 180 χώρες, οπότε ένα τόσο σημαντικό μήνυμα αποκτά ακόμη πιο ειδικό βάρος.

