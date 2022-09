«Με γοητεύει, το φαντασιακό, και η αλληγορία»: Μία συζήτηση με τον χορογράφο Σπύρο Κουβαρά

Προσκεκλημένος του Διεθνούς Χορογραφικού Κέντρου AGORA του Montpellier Danse, ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ομάδα του Synthesis 748 Dance Co. θα πραγματοποιήσουν μια πρώτη, ανοιχτή, παρουσίαση του, υπο εξέλιξη, έργου τους, με τίτλο «COYOTE, we used to be humans» στο Studio Cunningham του AGORA, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην Αθήνα για την επίσημη πρεμιέρα. Με αυτή την αφορμή, εμείς συνομιλήσαμε μαζί του

Η φετινή καλλιτεχνική χρονιά ξεκινά μουδιασμένα καθώς οι επιχορηγήσεις για τις τέχνες μειώθηκαν δραματικά, με ότι αυτό σημαίνει για τους ίδιους τους καλλιτέχνες αλλά και συνολικά για το πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των θεατών. Ο Σπύρος Κουβαράς, είναι ένας χορογράφος που δημιούργησε την ομάδα του στη Γαλλία και επέστρεψε στην Αθήνα το 2017. Διατηρεί ωστόσο ανοιχτές τις «γέφυρες» ανάμεσα στις δύο χώρες. Συνομιλήσαμε μαζί του λίγο πριν επισκεφτεί το χορογραφικό κέντρο Agora του Montpellier όπου, στο πλαίσιο μίας καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency) θα πραγματοποιήσει μία πρώτη ανοιχτή παρουσίαση του νέου, υπό εξέλιξη έργου του.

Θέλεις να μάς συστήσεις στην καλλιτεχνική σου πορεία μέχρι σήμερα;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα προσφυγικά της Πάτρας όπου και έζησα μέχρι τα 18 μου. Στο σπίτι μου υπήρχαν καλλιτεχνικές επιρροές από την μεριά της μητέρας μου και του αδερφού μου, προσωπικά όμως δεν είχα καμία σχέση με τον χορό, έκανα απλώς αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο. Μετά το σχολείο, σπούδασα στην Αθήνα εφαρμοσμένες τέχνες, και ιστορία της τέχνης και παράλληλα άρχισα, έχοντας πάντα μέσα μου το κινητικό μικρόβιο, να ασχολούμαι με τον χορό, τα ακροβατικά και το θέατρο δρόμου. Σύντομα βρέθηκα στο Παρίσι όπου, συνεπαρμένος από το ευρύτερο πνεύμα της πόλης, συνειδητοποίησα ότι θέλω να ακολουθήσω το δημιουργικό μου ένστικτο και οδηγήθηκα σε σπουδές χορογραφίας και σύγχρονου χορού στο CND.