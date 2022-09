Το απόλυτο hack για να είναι πιο νόστιμο το φαγητό στο αεροπλάνο

Το μυστικό αποκαλύφθηκε από έναν ακαδημαϊκό του Oxford

Αν έχεις ταξιδέψει με αεροπλάνο, ξέρεις πολύ καλά ότι το φαγητό που σου σερβίρουν οι αεροσυνοδοί είναι από άγευστο μέχρι αδιάφορο. Η προσγείωση στην πραγματικότητα που σου κόβει την όρεξη, είναι ανώμαλη αλλά γι' αυτό φταίει το γεγονός ότι βρισκόμαστε στους αιθέρες.

Ακαδημαϊκός του Oxford ανακάλυψε έναν καινοτόμο τρόπο για να τρώγεται επιτέλους το φαγητό όσο ταξιδεύουμε και αυτό δεν είναι άλλο από το να φοράμε ακουστικά ώστε να απομακρύνουμε τον θόρυβο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει γιατί η αντίληψη της γεύσης επηρεάζεται από τον θόρυβο που συνοδεύει τα αεροσκάφη εν πτήσει. Όπως λέει ο Charles Spence, αυτό μπορεί να κάνει κατά 10% πιο άγευστο το φαγητό.

Η ενόχληση λοιπόν από τους θορύβους όσο είμαστε στους αιθέρες, κάνει πικρές τις γεύσεις οπότε η μουσική, κυρίως το πιάνο, μπορεί να επαναφέρει στους γευστικούς μας κάλυκες την κανονική γεύση του φαγητού. Αμερικανοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Cornell είχαν διαπιστώσει ότι ο θόρυβος που συνοδεύει τα αεροσκάφη εν πτήσει επηρεάζει την αντίληψη της γεύσης.

Συγκεκριμένα, είδαν ότι τα γλυκά όταν «γαρνίρονται» με θόρυβο χάνουν τη γλυκιά τους γεύση, ενώ τα αλμυρά φαγητά γίνονται ακόμη πιο αλμυρά. Οι ίδιοι θεωρούν ότι τα νέα τους ευρήματα θα μπορούσαν να απογειώσουν τα γεύματα που σερβίρονται στα αεροσκάφη.

