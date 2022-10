Elnaz Rekabi: Αγνοείται η Ιρανή αθλήτρια που αγωνίστηκε χωρίς χιτζάμπ

Μια μέρα μετά την εμφάνισή της στη Νότιο Κορέα χωρίς χιτζάμπ, η οικογένεια της Elnaz Rekabi έχει χάσει κάθε επαφή μαζί της

Ο νόμος του Ιράν λέει ότι οι αθλήτριες που εκπροσωπούν επίσημα τη χώρα στο εξωτερικό, οφείλουν να τηρούν τον ενδυματολογικό κώδικα και εκτός χώρας. Η νεαρή Elnaz Rekabi από το Ιράν, έγραψε ιστορία τη Δευτέρα, αφού είχε το θάρρος να αγωνιστεί σε αγώνα αναρρίχησης χωρίς να φορά τη χιτζάμπ, δείχνοντας έτσι την συμπαράστασή της στις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τον τελευταίο καιρό.

Τα χαρμόσυνα νέα όμως, για την 33χρονη αθλήτρια, δυστυχώς δεν κράτησαν για πολύ. Η εικόνα με την Elnaz να αγωνίζεται στη Νότιο Κορέα χωρίς χιτζάμπ έκανε τον γύρο του κόσμου. Μία μέρα μετά όμως, κανείς δεν γνωρίζει τι έχει απογίνει η νεαρή κοπέλα, αφού αγνοείται, με την οικογένεια της να έχει χάσει κάθε επαφή μαζί της το τελευταίο 24ωρο.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi