Warner Bros: Για πρώτη φορά οι φανς του «Lord of the Rings» θα αποκτήσουν NFT με την limited εκδοχή της ταινίας

Η Warner Bros. γίνεται το πρώτο κινηματογραφικό στούντιο που δίνει την ευκαιρία στους φανατικούς συλλέκτες του «The Lord of The Rings: The Felowship of the Ring» να αγοράσουν NFT με την limited εκδοχή της ταινίας

Η Warner Bros. συνεργάζεται με την εταιρεία Eluvio και λανσάρει τα NTF που είναι διαθέσιμα σε δύο διαφορετικές εκδοχές από τις 21 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα μεγάλο κινηματογραφικό στούντιο κυκλοφορεί μια ταινία σε NFT.

Τα NFT «The Fellowship of the Ring» είναι τα πρώτα που θα είναι διαθέσιμα στο «WB Movieverse», μια νέα αγορά που στο μέλλον θα περιλαμβάνει και άλλους τίτλους από το στούντιο.

Η Jessica Schell, GM των στούντιο, διευκρίνισε βέβαια πως δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα κυκλοφορήσουν και άλλες ταινίες σε NFT. Στην πλατφόρμα, ωστόσο, οι φανς θα μπορούν να αγοράζουν, να πουλούν και να ανταλλάσσουν ταινίες NFT.

Το στούντιο θα κυκλοφορήσει 999 κόπιες της Epic Edition της ταινίας, τα οποία θα κοστίζουν 100 δολάρια το ένα, και 10.000 της Mystery Edition με 30 δολάρια το ένα. Και οι δύο θα επιτρέπουν στους αγοραστές να δουν την extended εκδοχή της ταινίας – που διαρκεί 3 ώρες και 48 λεπτά – και περιέχει πάνω από 8 ώρες και επιπλέον υλικό και φωτογραφίες.