Leslie Jordan: Νεκρός σε τροχαίο ο αγαπημένος ηθοποιός - Τι ακριβώς συνέβη

Έγινε γνωστός για τον ρόλο του στο «Will & Grace», βραβεύτηκε με Emmy και ασχολήθηκε επίσης με το τραγούδι και την συγγραφή

Βλέποντας το πάντα χαμογελαστό πρόσωπο του, μας προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη η είδηση θανάτου του ηθοποιού Leslie Jordan, σε ηλικία 67 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε και ο ατζέντης του. Όπως έγινε γνωστό ο Jordan πέθανε το πρωί της Δευτέρας στο Ηοllywood, ύστερα από τροχαίο. Από εκείνη την ώρα και έπειτα, ωστόσο, υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το που οφείλεται ο θάνατός του. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά ο Jordan οδηγούσε το πρωί της Δευτέρας σε έναν κεντρικό δρόμο, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε πάνω σε κτίριο.

Leslie Jordan, an actor, writer and singer best known for his roles in “Will & Grace,” “American Horror Story” and “Hearts Afire,” has died. He was 67. https://t.co/hnDbzTRGzJ pic.twitter.com/T6jezhS0vw