WTA Finals: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα ημιτελικά- Νίκησε σε μόλις 70' την Ons Jabeur

«Αισθάνομαι απλά ατρόμητη στο γήπεδο. Απολαμβάνω τον εαυτό μου εδώ»

Εκπληκτική η Μαρία Σάκκαρη νίκησε στα δύο σετ (6-2, 6-3) και την Ons Jabeur. μέσα σε 70 λεπτά, όπως είχε κάνει πριν απέναντι σε Pegula και Sabalenka, και πέρασε στα ημιτελικά των WTA Finals , ως πρώτη στον όμιλό της, αποφεύγοντας τη συνάντηση με την πρώτη του άλλου ομίλου, Ίγκα Σφιόντεκ.

«Νομίζω ότι πρέπει απλώς να συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα», είπε η Μαρία Σάκκαρη μετά τον αγώνα. «Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Αισθάνομαι απλά ατρόμητη στο γήπεδο. Απολαμβάνω τον εαυτό μου εδώ. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό πίσω από το πώς παίζω, ήρθε η ώρα να αρχίσω να παίζω καλά ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματικά συμβαίνει εδώ», πρόσθεσε η 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Breathe out, Maria 😮‍💨 You're playing some incredible tennis 🙌 @mariasakkari | #WTAFinals pic.twitter.com/pEzmfKwb1X

«Παίξαμε πριν από χρόνια, νομίζω ότι ήταν στο Fed Cup», είπε στη συνέχεια για την Ons Jabeur. «Αστειευόμουν μαζί της ότι με...πυροβολούσε όλη την ώρα, παίζοντας στο Μαυροβούνιο, στο γκρουπ 3, δεν ήταν κανείς εκεί. Απλώς κανονικοί παίκτες τότε. Αλλά και οι δύο φτάσαμε στην κορυφή».

Hat Trick 🤠@mariasakkari goes 3-0 in the Nancy Richey Group without dropping a set!#WTAFinals pic.twitter.com/UCGIk8KuTp