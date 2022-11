Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 προτάσεις για να διασκεδάσετε δωρεάν στην πόλη

Για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, συγκεντρώσαμε όλες τις εκδηλώσεις, φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών και διαλέξεις, με ελεύθερη είσοδο στην πόλη

#1 Crossing the Freeway: Outside, από την ομάδα Λούνα Παρκ στον βιομηχανικό χώρο ΠΛΥΦΑ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικών δράσεων Λούνα Πάρκ παρουσιάζει το έργο χορού “Crossing the Freeway: Outside” στον βιομηχανικό χώρο ΠΛΥΦΑ στην Αθήνα. Το “Crossing the Freeway: Outside” είναι ποιητική μετεξέλιξη του έργου “Crossing the Freeway,” που παρουσιάστηκε στα Uferstudios του Βερολίνου ως site specific παράσταση, τον Σεπτέμβριο του 2019. Η δραματουργική πλοκή του έργου αντλεί έμπνευση από μία σειρά κρίσεων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, οικολογικών, μεταναστευτικών, που βίωσε η ανθρωπότητα στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα.

05/11 και 06/11 στις 20.30 και στις 21.30

Βιομηχανικό πάρκο παλιών Πλεκτηρίων-Υφαντηρίων, Κορυτσάς 39

