Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η δημοκρατική Summer Lee θα είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα στο Κογκρέσο από την Πενσυλβάνια

H 34χρονη Summer Lee από το Δημοκρατικό κόμμα, έχει προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού Mike Doyle στην κρίσιμη πολιτεία της Πενσυλβάνια

Ιστορία γράφει η 34χρονη, δημοκρατική Summer Lee στις Αμερικανικές εκλογές, αφού διαθέτει σημαντικό προβάδισμα, το οποίο θα της δώσει της πολυπόθετη θέση στο Κογκρέσο. Γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα, η οποία θα εκπροσωπήσει την πολιτεία της Πενσυλβάνια, έχοντας νικήσει τον Ρεπουμπλικανό Mike Doyle.

H Summer Lee με προβάδισμα 55,7 % έναντι 44,3 του Doyle φεύγει για την Γερουσία, όντας εκλεγμένη σε μια από τις πιο σημαντικές πολιτείες.. Πέρα από την Πενσυλβάνια, κρίσιμα είναι τα αποτελέσματα και σε Αριζόνα και Τζόρτζια, με τους Δημοκρατικούς και Ρεπουμμπλικάνους να δίνουν μάχη σώμα - με σώμα.

Το σημαντικό προβάδισμα της Summer Lee την έχει αναδείξει σχεδόν νικήτρια, με το CNN να ανακοινώνει το κατόρθωμα της 34χρονης Δημοκρατικής εκπροσώπου, που γράφει ιστορία στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

CNN PROJECTION: Democrat Summer Lee will win election to Pennsylvania’s 12th District, becoming the first Black woman elected to Congress from the state https://t.co/3H1JCJVgeI