Ιράν: Συνελήφθησαν δύο γνωστές ηθοποιοί επειδή αφαίρεσαν δημοσίως τη μαντίλα τους

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν συνεχίζονται με την ίδια ένταση με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να τις περιγράφουν ως «ταραχές», κατηγορώντας για υποκίνηση τους εξωτερικούς εχθρούς της χώρας.

Όσο τα επεισόδια συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, οι συλλήψεις φαίνεται πως εντείνονται. Οι αρχές στο Ιράν συνέλαβαν τη γνωστή Ιρανή ηθοποιό Hengameh Ghaziani επειδή εμφανίστηκε δημόσια χωρίς τη μαντίλα της σε ένα βίντεο που ανάρτησε για να εκφράσει την υποστήριξή της στο κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν. Το ίδιο και η Katayoun Riahi, η οποία είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για υποκίνηση και υποστήριξη των «ταραχών» και για επικοινωνία με μέσα της αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Και οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν νωρίτερα στο κοινό χωρίς τη μαντίλα τους ως ένδειξη αλληλεγγύης στους διαδηλωτές. Πριν από τη σύλληψή της, η Ghaziani μάλιστα έγραψε: «Ό,τι κι αν συμβεί, να ξέρετε ότι όπως πάντα, θα σταθώ στο πλευρό του λαού του Ιράν. Αυτή είναι ίσως η τελευταία μου ανάρτηση». Η ίδια είχε δηλώσει προηγουμένως ότι κλήθηκε από την δικαιοσύνη και έπειτα ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο όπου αφαιρεί τη μαντίλα της.

Το βίντεο παρουσιάζει την ηθοποιό σε εμπορικό δρόμο με ακάλυπτο το κεφάλι να κοιτάζει χωρίς να μιλά την κάμερα και μετά να στρέφεται και να φτιάχνει μία αλογοουρά, όπως κάνουν οι Ιρανές πριν κατεβούν σε διαδήλωση. Τις τελευταίες εβδομάδες, η 52χρονη Ιρανή έχει σχολιάσει αρνητικά δημοσίως την καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που γεννήθηκε στο Ιράν μετά τον θάνατο της Mahsa Amini, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθών καθώς εντοπίστηκε να μη φοράει σωστά τη μαντίλα της.

Two prominent Iranian actresses have been arrested for supporting anti-regime protests by appearing in public without their headscarves - a gesture of solidarity with demonstrators.https://t.co/UnOeadaMCE