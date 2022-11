Το viral tweet της Tampax με το ταμπόν δεν ήταν τελικά όσο αστείο νόμιζαν

Διφορούμενες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα wannabe αστείο tweet της γνωστής εταιρείας παραγωγής ταμπόν

Μπαίνοντας στο Twitter θα δεις στις πρώτες θέσεις των trends να φιγουράρει το #BoycottTampax. Όλα ξεκίνησαν όταν ο επίσημος λογαριασμός της εταιρείας με ταμπόν και είδη υγιεινής, πόσταρε χαρακτηριστικά: «Εσείς είστε στα DMs (των γυναικών). Εμείς είμαστε μέσα τους. Δεν είμαστε το ίδιο», ακολουθώντας το γνωστό meme, το οποίο μάλλον σε αυτήν την περίπτωση δεν πήγε και πολύ καλά. Και θα καταλάβεις γιατί σε λίγο.

Ο λογαριασμός της Tampax δεν σταμάτησε τα tweets εκεί. Στη συνέχεια έγραψε πως «δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε το Twitter να κλείσει χωρίς να έχουμε μοιραστεί αυτό το tweet».

refused to let twitter shut down before we shared this tweet https://t.co/XVHHOcaZIK