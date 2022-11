Cyber Monday: Τι να προσέξεις για να κάνεις ασφαλείς και έξυπνες αγορές

Προσοχή! Η μέρα κρύβει κινδύνους και απάτες

Μετά τη Black Friday, μία ακόμη ημέρα μεγάλων προσφορών ξεκίνησε και αυτή τη φορά είναι γνωστή ως Cyber Monday.

Η μέρα που πολλοί περιμένουν με αγωνία, λαμβάνει χώρα τη Δευτέρα μετά τη Black Friday και είναι μια πρωτοβουλία των λιανοπωλητών, σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδα από πωλήσεις στο διαδίκτυο. Προσφέρει στην ουσία μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες. Ωστόσο η μέρα κρύβει κινδύνους και καλό είναι να προσέξετε κάποια πράγματα πριν επιτρέψετε στον εαυτό σας να ενθουσιαστεί υπερβολικά.

Οι υπερβολικά ή οι ασυνήθιστα μεγάλες μειώσεις τιμών ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υποκρύπτουν δόλιες πρακτικές, όπως για παράδειγμα παραπλανητική πώληση απομιμητικών προϊόντων, τα οποία έχουν κατακλύσει την αγορά. Παράλληλα «οι πρακτικές εξαπάτησης των καταναλωτών, πρωτίστως κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, από επιτήδειους εμπόρους ή από πρόσωπα που ψευδώς παριστάνουν τους εμπόρους (συνήθως, μέσω καναλιών κοινωνικών δικτύων) είναι καθημερινό φαινόμενο, το οποίο, όμως, παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση κατά τη διάρκεια εκπτωτικών περιόδων, καθώς τότε οι συναλλαγές είναι πολυπληθέστερες».

Για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των καταναλωτών αλλά και για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συμβουλεύουν τους καταναλωτές να αναζητούν εγγυήσεις ότι όντως πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια συμφέρουσα και ασφαλή συναλλαγή από νόμιμα και έγκυρα ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως ενδεικτικά:

- Ότι διατίθενται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του καταστήματος πλήρη ταυτοποιητικά στοιχεία: Εταιρική επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική (email) διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας (που θα πρέπει να είναι σταθερά και όχι κινητά), αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (τον οποίο οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι, ανατρέχοντας στον σύνδεσμο: www.businessregistry.gr/publicity/index).

