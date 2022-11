Hugh Jackman: Αποκάλυψε πως είχε απορρίψει πρόταση να παίξει τον James Bond

Ο Hugh Jackman αποκάλυψε ότι του είχε γίνει πρόταση να ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του πράκτορα 007, αλλά είπε “όχι”

Ο Hugh Jackman αποκάλυψε σε προσφατη συνέντευξή του με το Indiewire ότι του είχε προταθεί να αναλάβει τον ρόλο του James Bond στην ταινία του 2006, Casino Royale, αλλά τον απέρριψε εξαιτίας των απαιτήσεων που είχε ο ρόλος του ως Wolverine στην σειρά ταινιών X-Men.

Ο Jackman είχε υποδυθεί τον Wolverine στην πρώτη ταινία X-Men το 2000, ενώ πρωταγωνίστησε στις έξι ταινίες που ακολούθησαν X-Men 2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine, X-Men: Days Of Future Past και Logan.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Hugh Jackman αποκάλυψε ότι η πρόταση για τον James Bond είχε γίνει μετά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το X-Men, αλλά είπε “όχι” στους παραγωγούς διότι “δεν ήθελε να κάνει τα ίδια πράγματα”.

Ο Αυστραλός ηθοποιός, ανέφερε πως δεν ήθελε απλά να παίξει έναν “πρωταγωνιστή – ήρωα ταινίας δράσης”. “Αυτό το αρχέτυπο είχε γίνει ρουτίνα πλέον σε πολλές αμερικάνικες ταινίες. Αυτό που έδειχναν ήταν απλά διάφορες εκδοχές ηρωϊκών τύπων που αντιμετώπιζαν δύσκολες καταστάσεις. Ήμουν σε φάση “Ωχ, όχι. Αυτό είναι πρόβλημα” δήλωσε χαρακτηριστικά.