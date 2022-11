Στις ΗΠΑ εγκρίθηκε νόμος που προστατεύει τον γάμο των ομοφυλόφιλων: «Η αγάπη είναι αγάπη»

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα του να επαναβεβαιώσουν μια θεμελιώδη αλήθεια: η αγάπη είναι αγάπη, κι οι Αμερικανοί κι οι Αμερικανίδες πρέπει να μπορούν να παντρεύονται όποιον ή όποια κι αν αγαπούν», τόνισε ο Biden

O γάμο των ομοφυλόφιλων στις ΗΠΑ θα προστατεύεται πλέον καθώς η Γερουσία ενέκρινε σχετικό νόμο εξαιτίας της ανησυχίας για ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να ανατρέψει την απόφαση του 2015 που τον νομιμοποίησε σε όλη τη χώρα.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 61-36. Υπέρ, πέρα από τους Δημοκρατικούς, τάχθηκαν και 12 Ρεπουμπλικάνοι. Σειρά τώρα να γίνει κι επίσημα νόμος. Η Βουλή θα πρέπει να εγκρίνει την εκδοχή του κειμένου που υιοθέτησε η Γερουσία και να σταλεί στον Joe Biden για να το υπογράψει. Ο ίδιος πάντως έχει δεσμευτεί ότι θα υπογράψει «αμέσως» τον νόμο.

Όπως υπογράμμισε ο Biden: «Οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα του να επαναβεβαιώσουν μια θεμελιώδη αλήθεια: η αγάπη είναι αγάπη, κι οι Αμερικανοί κι οι Αμερικανίδες πρέπει να μπορούν να παντρεύονται όποιον ή όποια κι αν αγαπούν». Ο νέος νόμος καταργεί προηγούμενους, που όριζαν τον γάμο ως ένωση άνδρα και γυναίκας, ενώ απαγορεύει στους δημόσιους λειτουργούς να κάνουν διακρίσεις σε βάρος ζευγαριών «λόγω του φύλου τους, της φυλής τους, της εθνότητάς τους ή της καταγωγής τους».

