Ο Theodore μάς χάρισε ένα μουσικό ταξίδι στο διάστημα

Εντυπώσεις από την παρουσίαση του νέο concept album “𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐨𝐲𝐚𝐠𝐞” του 𝐓𝐡𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐞, που έγινε στο Oddity Club το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Δεν απορεί κανείς γιατί αυτή η μουσική έχει το μοναδικό χάρισμα του ταξιδιού. Όχι του επίγειου αλλά του διαστημικού, αφού και στον ίδιο τον Theodore αρέσουν τα ταξίδια. Αυτό κατάφερε να κάνει και για το κοινό που βρέθηκε στο Oddity Club, τον τελευταίο live προορισμό του πριν το κλείσιμο ενός συναυλιακού κύκλου από τα τέσσερα που πραγματοποίησε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένα ταξίδι-εμπειρία, γεμάτο από ηλεκτρονικές νότες και στίχους που συναντούν τους φίλους της ηλεκτρονικής μουσικής σε μια μεθυστική συναυλία.

Η ατμόσφαιρα του Oddity ηλεκτρίστηκε από το πρώτο (και πολυαγαπημένο) τραγούδι του “Man and His Tools” με το εντυπωσιακό light-show να συγχρονίζεται με τον ρυθμό και να σχηματίζει μια προσομοίωση διαστημικών ηχοτοπίων και εναλλασσόμενων ηλεκτρονικών σχημάτων. Ένα πραγματικό «καρδιογράφημα» η μουσική του, αφού όλο το κοινό νιώσαμε τη μουσική στο στήθος μας να πάλλεται μαζί με τα απόκοσμα και δυστοπικά χρώματα από τα φώτα της Μελίνας Ζερβάκη που αναβάθμιζαν το καλλιτεχνικό και αισθητικό βύθισμα του κόσμου στα νοήματα του “The Voyage”. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.