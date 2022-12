Η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Όταν αρχίσεις να δίνεις πίσω, πού τελειώνει αυτό;»

«Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος και ολισθηρός δρόμος»

Εντελώς αρνητική φαίνεται να είναι η υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, Michelle Donelan για το ενδεχόμενο να επιστρέψουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Ανάμεσα στο πλήθος δηλώσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για το θέμα, η υπουργός λέει: «Όταν αρχίσεις να δίνεις ένα πίσω, πού τελειώνει αυτό;».

Η επίσημη ανακοίνωση από το Βρετανικό Μουσείο είναι ότι επιθυμεί «νέα συνεργασία με την Ελλάδα για τον Παρθενώνα», αλλά ότι «δεν σκοπεύει να διαλύσει τη σπουδαία συλλογή, καθώς αφηγείται μια μοναδική ιστορία της ανθρωπότητας». Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο λοιπόν περί αλλαγής του νόμου, ο οποίος «εμποδίζει την αφαίρεση αντικειμένων από τη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις».

Εν όψει των τελευταίων εξελίξεων, η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, η οποία στο πλαίσιο εμφάνισής της ενώπιον της επιτροπής ψηφιακών μέσων, πολιτισμού, μέσων ενημέρωσης και αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων το απόγευμα της Τρίτης, ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα περί συζητήσεων του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne με την ελληνική πλευρά.

The Parthenon marbles must be returned to Athens, where they belong. There is not much else to negotiate. https://t.co/OiaPQm0Dd0