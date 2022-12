Νεκρός Αμερικανός δημοσιογράφος στο Κατάρ (είχε υπερασπιστεί την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα)

O δημοσιογράφος Grant Wahl κατέρρευσε στο γήπεδο του Κατάρ, ενώ πριν από μερικές ημέρες είχε φορέσει μπλουζάκι υποστηρίζοντας την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Στο χθεσινό ματς της Αργετινής με την Ολλανδία, ο αμερικανός δημοσιογράφος Grant Wahl κατέρρευσε στο γήπεδο του Κατάρ, την ώρα που κάλυπτε το αθλητικό ρεπορτάζ του. Να σημειωθεί πως μερικές ημέρες πριν, στον αγώνα ΗΠΑ-Ουαλίας είχε τεθεί υπό κράτηση, επειδή φορούσε ένα μπλουζάκι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Την είδηση έκανε γνωστή σοκαρισμένη η οικογένεια του, ενώ στην συνέχεια το δυσάρεστο γεγονός επιβεβαιώθηκε και από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Τι ακριβώς συνέβη με τον θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου στο Κατάρ;

Τα αιτία θανάτου του Grant Wahl δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, με τον αδερφό του ωστόσο να υποστηρίζει πως τον έχουν δολοφονήσει, καθώς ο Grant ήταν ένας υγιής άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN ο δημοσιογράφος είχε εκφράσει πως τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν υγιής, ενώ ταλαιπωρούνταν και από ίωση όπως είχε αναφέρει.

Οι διοργανωτές της ποδοσφαιρικής οργάνωσης δήλωσαν επίσης πως ο Grant Wahl κατά την διάρκεια του αγώνα αισθανόταν άρρωστος και δέχτηκε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και διακομιδή στο νοσοκομείο. Ύστερα από προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πέθανε στο γήπεδο ή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του παραμένει μέχρι ώρας ανακριβή, με τον αδερφό του Eric Wohl να εκφράζει υποψίες για εγκληματική ενέργεια: «Ο αδερφός μου ήταν υγιής. Μου είπε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Δεν πιστεύω πως ο αδερφός μου πέθανε έτσι απλά. Πιστεύω ότι τον σκότωσαν. Και εκλιπαρώ για οποιαδήποτε βοήθεια», είπε σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει συντετριμμένη για τον αδόκητο χαμό του δημοσιογράφου και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Sports illustrated fired him for challenging their pay cuts during the pandemic.



He ran to unseat FIFA’s president.



He challenged human rights abuses in Qatar.



RIP Grant Wahl, who’s career was as much about great reporting as it was about speaking truth to abusive power. December 10, 2022

Eric Wahl, the brother of sportswriter Grant Wahl who died in Qatar while covering the World Cup, is asking for help.



Grant was detained in Qatar for wearing a rainbow shirt two weeks ago pic.twitter.com/lak0b1UZwa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 10, 2022

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022