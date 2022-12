Angelo Badalamenti: Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός συνθέτης

Ο Angelo Badalamenti έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 11 Δεκέμβρη, με την ανιψιά του να κάνει γνωστή την είδηση μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση

Στα 85 του χρόνια άφησε την τελευταία του πνοή ο συνθέτης Angelo Badalamenti, γνωστός για τη δουλειά του σε πολλά έργα του σκηνοθέτη David Lynch, μεταξύ αυτών η σειρά "Τwin Peaks". Την είδηση μετέδωσε το Μουσείο της Κινούμενης Εικόνας στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Ο Badalamenti πέθανε την Κυριακή στο σπίτι του στο Νew Jersey, είπε η ανιψιά του Frances στο "The Hollywood Reporter". Ο συνθέτης αφήνει πίσω του ένα μνημειώδες σύνολο έργων στην κινηματογραφική μουσική με τα χρόνια.

Αναμφίβολα η πιο χαρακτηριστική δουλειά του είναι για τη σειρά Twin Peaks, την prequel ταινία "Fire Walk with Me" και την 3η σεζόν με τίτλο "Twin Peaks: The Return', όπου επέστρεψε με νέες και παλιές συνθέσεις για το soundtrack της. Για τη μουσική της σειράς του 1990, ο Badalamenti τιμήθηκε με βραβείο Grammy.

"Οι εικόνες του David είναι πολύ επηρεασμένες από τη μουσική. Ο ρυθμός της μουσικής τον βοηθά να καθορίσει τον ρυθμό των ηθοποιών και των διαλόγων τους και τον τρόπο με τον οποίο κινούνται. Καθόταν δίπλα μου στο πληκτρολόγιο και μου περιέγραφε τι σκεφτόταν καθώς εγώ αυτοσχεδίαζα τη μουσική. Σχεδόν όλο το Twin Peaks γράφτηκε χωρίς να δω ούτε ένα καρέ, τουλάχιστον όσον αφορά το πιλοτικό επεισόδιο. - Angelo Badalamenti.

Τη μουσική του καριέρα ξεκίνησε, γράφοντας τα soundtracks ταινιών όπως "Gordon's War' (1973) και Law and Disorder (1974), αλλά τα πάντα άλλαξαν όταν προσλήφθηκε ως εκπαιδευτής της Ιζαμπέλα Ροσελίνι για την ταινία “Blue Velvet,” (1986). Τελικά έγραψε το τραγούδι "Mysteries of Love" σε στίχους του ίδιου του Lynch και σε ερμηνεία της Julee Cruise. Εν τέλει έγραψε όλο το soundtrack της ταινίας και μάλιστα συμμετείχε με cameo στο ρόλο του πιανίστα του κλαμπ όπου εμφανίζεται η Ροσελίνι. Αυτή η ταινία υπήρξε η πρώτη μιας συνεργασίας που θα διαρκούσε σε όλη τη σταδιοδρομία του.

Στο Mullholland Drive κάνει και εκεί μια cameo εμφάνιση στον ρόλο ενός μαφιόζου που λατρεύει τον εκλεκτό εσπρέσο. Υπέγραψε τη μουσική σε ταινίες του Lynch όπως τα "The Straight Story" και "Lost Highway', ενώ συνεργάστηκε και με τον Paul Schrader στις ταινίες Auto Focus, The Comfort of Strangers και Dominion: Prequel to the Exorcist.

Στην καριέρα του συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής όπως οι Nina Simone, Nancy Wilson, David Bowie, Paul McCartney, Shirley Basey, Liza Minnelli και Patti Austin.

Έγραψε μουσική και στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών και συγκεκριμένα για το "Fahrenheit" της Quantic Dream.