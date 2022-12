O Biden υπέγραψε τον νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων- «Το αντίδοτο στο μίσος είναι η αγάπη»

Μια ιστορική μέρα ξημέρωσε στην Αμερική

Και, ναι έφτασε η μέρα που ο Joe Biden υπέγραψε τον νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων στον Λευκό Οίκο, γράφοντας ιστορία. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο γεγονός που «αγκαλιάζει» την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος: «Αυτός ο νόμος και η αγάπη που υπερασπίζεται είναι ένα πλήγμα ενάντια στο μίσος σε όλες τις μορφές του. Και για αυτόν τον λόγο ο συγκεκριμένος νόμος έχει σημασία για κάθε Αμερικανό. Ο γάμος είναι μια απλή πρόταση: ποιον αγαπάς και θα είσαι πιστός στον άνθρωπο που αγαπάς; Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό», ενώ έγραψε παράλληλα στο Twitter πως ο νόμος «αναγνωρίζει ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να απαντούν οι ίδιοι αυτές τις ερωτήσεις».

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”



Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.



There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

Ανάμεσα στους πολιτικούς που παρευρέθηκαν στην ιστορική στιγμή, και η Kamala Harris, η οποία θυμήθηκε ότι είχε τελέσει γάμο λεσβιών στο San Francisco , ενώ παράλληλα προβλήθηκε τηλεοπτική συνέντευξη που είχε δώσει ο Biden πριν από μία δεκαετία, με την οποία είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Τότε, ως αντιπρόεδρος, είχε προκαλέσει διάφορα σχόλια, υποστηρίζοντας σε δήλωσή του τον γάμο των gay ατόμων, κάτι που δεν είχε κάνει ακόμη ο Barack Obama. Ο σημερινός πρόεδρος αστειεύτηκε, λέγοντας: «Μπήκα σε μπελάδες».

Ten years ago, President Biden announced his support for marriage equality – becoming the highest-ranking U.S. government official to do so.



Today, @POTUS signed historic legislation to protect marriage for same-sex and interracial couples. pic.twitter.com/ylZ8hYF86m — The White House (@WhiteHouse) December 13, 2022

Στην ιδιαίτερη εκδήλωση τραγούδησαν οι Cyndi Lauper και Sam Smith. Ο Biden δεν παρέλειψε να επικρίνει τους «σκληρούς, κυνικούς νόμους που έχουν υιοθετηθεί σε πολιτείες οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο transgender παιδιά, τρομοκρατώντας οικογένειες και ποινικοποιώντας γιατρούς οι οποίοι παρέχουν στα παιδιά τη φροντίδα που χρειάζονται».

«Ρατσισμός, αντισημιτισμός, ομοφοβία, τρανσφοβία, όλα συνδέονται», τόνισε ο Biden, προσθέτοντας πως «το αντίδοτο στο μίσος είναι η αγάπη»

#US President #JoeBiden on Tuesday signed into law a bill granting federal protections to same-sex marriage, with a large crowd of guests gathered at the White House to celebrate the legislative milestone.https://t.co/ZaEafugSVO December 14, 2022

Ο νέος νόμος στοχεύει στη διασφάλιση των γάμων των ομοφυλόφιλων, σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναιρέσει την απόφαση του 2015 με την οποία νομιμοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

BREAKING: President Joe Biden has signed gay marriage legislation into law before a crowd of thousands, a ceremony that reflects growing acceptance of same-sex unions. https://t.co/ejElVlfKA4 — The Associated Press (@AP) December 13, 2022

Στα τέλη Νοεμβρίου, η Γερουσία ενέκρινε σχετικό νόμο εξαιτίας της ανησυχίας για ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα μπορούσε να ανατρέψει την απόφαση του 2015 που τον νομιμοποίησε σε όλη τη χώρα. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 61-36. Υπέρ, πέρα από τους Δημοκρατικούς, τάχθηκαν και 12 Ρεπουμπλικάνοι. Σειρά είχε να γίνει κι επίσημα νόμος, όπως κι έγινε, σημειώνοντας μια τεράστια «ιστορική πρόοδο» για τη χώρα.