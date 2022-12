Οι πρώτες 4 λέξεις που βλέπεις θα είναι το mantra σου για το 2023

Εντόπισε τις 4 πρώτες λέξεις που θα σε ακολουθήσουν την νέα χρονιά

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει γίνει viral στο twitter και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση, καθώς και φέτος έχουμε ήδη μπει σε mood να υποδεχτούμε μια νέα χρονιά με νέους στόχους, επιθυμίες και απαραίτητες αλλαγές. Για να γίνουν όλα αυτά όμως, χρειαζόμαστε και λίγη διάθεση παραπάνω, όπως και λίγη έμπνευση, την οποία βρίσκουμε και στα social.

Κοιτάζοντας την παρακάτω εικόνα λοιπόν, μπορείς να εντοπίσεις κάποιες λέξεις, οι οποίες θα καθορίσουν και την νέα χρονιά. Σύμφωνα με το twitter, τίποτα δεν γίνεται τυχαία και αν ο εγκέφαλος σου "πέσει" σε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις, τότε αυτό μάλλον σημαίνει ότι θα εστιάσεις σε αυτές και θα τις έχεις μαζί σου το 2023.

Εσύ λοιπόν ποιες 4 πρώτες λέξεις εντοπίζεις στην εικόνα, οι οποίες θα αποτελούν και το mantra σου για την νέα χρονιά;

The first 4 words you see will be your mantra for 2023. 💛 pic.twitter.com/PTIgu2DvaV