Ποιες ταινίες γνώρισαν τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία παγκοσμίως το 2022;

Από το «Top Gun: Maverick» έως το «Avatar: The Way of Water», αυτές είναι οι ταινίες που κατέλαβαν τις δέκα πρώτες θέσης του παγκόσμιου box office για το 2022

Με το 2022 να φτάνει στο τέλος τους, οι απανταχού κινηματογραφόφιλοι στρέφονται στο παγκόσμιο box office για να απαντήσουν στο ερώτημα ποιες ταινίες γνώρισαν άραγε τη μεγαλύτερη επιτυχία τη χρονιά που μάς πέρασε.

Μπορεί το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον μέχρι σήμερα να βρίσκεται στην ένατη θέση με τις εισπράξεις παγκοσμίως να φτάνουν τα 609.7 εκ. δολάρια, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει χαράξει πορεία να τα διπλασιάσει τον επόμενο μήνα σκαρφαλώνοντας στη δεύτερη θέση. Γεγονός που θα μπορούσε να την καταστήσει ως την τρίτη ταινία που καταφέρνει να ξεπεράσει το 1 δις στο box office μέσα στο 2022, ξεπερνώντας μάλιστα και τα τρία φιλμ της Marvel που κυκλοφόρησαν αυτή τη χρονιά.

