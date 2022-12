ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από τη «χιονοθύελλα του αιώνα»- Ομοσπονδιακή βοήθεια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης ενέκρινε ο Biden

Ψάχνουν «ζωντανούς ή νεκρούς» στα αυτοκίνητα

Ο αμερικανός πρόεδρος Joe Biden ενέκρινε τη χορήγηση βοήθειας από το ομοσπονδιακό κράτος στη Νέα Υόρκη, μετά την ακραία χιονοθύελλα η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους μόνο στην περιοχή της πόλης Μπάφαλο, της δεύτερης μεγαλύτερης της πολιτείας, και άφησε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, αναφέρει δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

A travel ban remained in effect in Buffalo on Monday after a powerful blizzard over the weekend killed at least 25 people and brought several feet of snow to the city. https://t.co/bvphgjpxoF pic.twitter.com/whei0K1oCY