Pelé: H NASA αποχαιρετά τον θρυλικό ποδοσφαιριστή με τη φωτογραφία ενός γαλαξία στα χρώματα της Βραζιλίας

Ένας σπειροειδής γαλαξίας στον αστερισμό Γλύπτη αποχαιρετά τον θρυλικό ποδοσφαιριστή

Ο θρυλικός Pelé έφυγε από τη ζωή, σκορπώντας θλίψη στον κόσμο. Ο άνθρωπος, που έγραψε τη δική του ιστορία, τιμήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο από τη NASA που δείχνει πόσο σπουδαίος ήταν.

Μια φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στα χρώματα της Βραζιλίας αποχαιρετά τον Pelé, προκαλώντας συγκίνηση παγκοσμίως.

«Σημειώνουμε τον θάνατο του θρυλικού Πελέ, γνωστού σε πολλούς ως ο βασιλιάς του “όμορφου παιχνιδιού. Αυτή η φωτογραφία σπειροειδούς γαλαξία στον αστερισμό Γλύπτη (σ.σ. Sculptor) έχει τα χρώματα της Βραζιλίας».

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ