Πώς να ξεκολλήσεις από το κινητό σου το 2023 (έστω και λίγο)

Προσπάθησε να ελέγξεις τη χρήση που κάνεις στο κινητό σου με τους παρακάτω τρόπους

Πιθανολογούμε ότι οι ώρες που ξοδεύεις καθημερινά μπροστά από την οθόνη του κινητού σου είναι πολύ περισσότερες από οτιδήποτε άλλο κάνεις μες στη μέρα. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις με το που ξυπνάς και η συνήθειά του σε ακολουθεί όλη τη μέρα. Το τσεκάρεις στο τιμόνι, στα meetings, ακόμη κι όταν είσαι έξω για βόλτα με αγαπημένα πρόσωπα.

Αν θες να απομακρυνθείς από τον εθισμό, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που παρέχονται ως εργαλεία από τη Google και την Apple. Στα Android, οι χρήστες μπορούν να κάνουν dowload και να εγκαταστήσουν το Digital Wellbeing app από το Play Store. Η εφαρμογή παρέχει χαρακτηριστικά όπως Bedtime mode και πολλά data που δείχνουν πώς χρησιμοποιείς το κινητό σου, προσφέροντας εναλλακτικές για να αλλάξεις συνήθειες.

Η Apple από την άλλη πλευρά, έχει καταχωρημένο το Screen Time μες στις ρυθμίσεις εκεί όπου μπορείς να βρεις ένα σωρό εργαλεία, όπως το Focus Modes. Το Screen Time δείχνει τον μέσο χρόνο που σπαταλάς στη συσκευή σου και παρέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες, όπως ποια apps χρησιμοποιείς περισσότερο ή ποιες εφαρμογές στέλνουν τις περισσότερες ειδοποιήσεις.

To να αλλάξεις τις συνήθειες που αφορούν τη χρήση του smartphone σου, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο οπότε πρέπει να αποδεχτείς το γεγονός ότι χρειάζεται να αφιερώσεις αρκετές ώρες για να εξοικειωθείς με τα εργαλεία είτε έχεις iOS είτε Android. Παρόλο που λειτουργούν διαφορετικά, έχουν κοινό άξονα λογικής. Και τα δύο προσφέρουν αμέτρητες επιλογές και μπορούν να αναδιαμορφώσουν με λίγη προσπάθεια τις τεχνολογικές σου συνήθειες.

📱If you’ve already broken your New Year’s resolution to spend less time glued to your phone screen, you’re far from alone



But is all phone use equally ill-advised, or are there ways we can limit the damage and enjoy good quality screen time?



Thread 👇🧵https://t.co/bGMnlFEtUN