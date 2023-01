Γαλλία: Σε ισχύ τα δωρεάν προφυλακτικά στους νέους και η έκτακτη αντισύλληψη στις γυναίκες

Στα πλαίσια της «μικρής επανάστασης στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη»

Στα μέσα Δεκεμβρίου είχε ανακοινωθεί ότι στη Γαλλία από την 1η Ιανουαρίου θα δίνονται δωρεάν προφυλακτικά στους νέους, για να καταπολεμηθούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και να περιοριστούν οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Η συγκεκριμένη πολιτική, που έγινε γνωστή αφότου η κυβέρνηση ξεκίνησε να προσφέρει δωρεάν αντισυλληπτικά σε όλες τις γυναίκες κάτω των 25 ετών, έγινε επιτέλους σε πράξη και γεννά ελπίδα.

Δωρεάν προφυλακτικά διατίθενται πλέον στους νέους κάτω των 26 ετών στα γαλλικά φαρμακεία, στο πλαίσιο της «μικρής επανάστασης στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη», όπως αποκάλεσε την πρωτοβουλία ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron. Σκοπός είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) στη χώρα και ευχόμαστε η πρωτοβουλία να επεκταθεί κι αλλού στον κόσμο.

Free condoms are now available to people under the age of 26 at French pharmacies as part of what French President Emmanuel Macron has called “a small revolution in preventative healthcare.” https://t.co/QUXWXjjGA5 pic.twitter.com/Cz7DPAfQqC