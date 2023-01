«I know how»: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που βοηθά ασθενείς με καρκίνο να επιστρέψουν ομαλά στη δουλειά τους

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δίνει μια αρκετά ευπροσάρμοστη λύση

Οι ασθενείς με καρκίνο ή άλλες μακρές ασθένειες ή τραυματισμούς, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βιώσουν τον εργασιακό αποκλεισμό. Ένα νέο, πιλοτικό πρόγραμμα στην Ευρώπη δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους αλλά και στις εταιρείες, στις οποίες δουλεύουν, να επιστρέψουν ομαλά κάποια στιγμή στη δουλειά τους και να παραμείνουν σε αυτή σε περίπτωση που το θέλουν.

Όπως περιγράφει η ασθενής, Sandrine Morizet: «Πρόκειται για μια ασθένεια που μπορείς να πέσεις εύκολα σε κατάθλιψη. Αλλά όταν ξέρουμε ότι μας περιμένουν πίσω και ότι και ότι οι εργοδότες μάς κατανοούν και μας στηρίζουν, μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο για να αναρρώσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά». Η Sandrine από τη Γαλλία έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και η επιστροφή στη δουλειά της είναι για εκείνη, πολύ σημαντική.

