Netflix: Πότε θα βάλει τέλος στο μοίρασμα κωδικών σε πολλαπλούς χρήστες

Το Netflix φέρνει φόρους σε όσους μοιράζουν με άλλους χρήστες τον κωδικό τους

Είναι επίσημο: Το Netflix θα αρχίσει να σε χρεώνει κάθε φορά που θα θες να μοιραστείς τον κωδικό σου σε πολλαπλούς χρήστες. Η πλατφόρμα έχει ήδη αρχίσει τις χρεώσεις σε χρήστες στην Κεντρική και τη νότια Αμερική ενώ έχει επιβεβαιώσει τα σενάρια ότι θα κάνει τις αλλαγές παγκοσμίως στο πρώτο μισό του 2023.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία πριν λίγες ημέρες στο The Hollywood: «Οι νέοι μας όροι περιορίζουν τη χρήση του Netflix σε ένα σπίτι και αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή για μέλη που μοιράζονταν τον λογαριασμό τους». Ο CEO του Neflix, Greg Peters σχολίασε πως «στόχος της πρωτοβουλίας είναι να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα στο καθημερινό μοίρασμα κωδικών και η μετάβαση να είναι εύκολη και απλή».

Μέχρι σήμερα, ήταν ένας εύκολος τρόπος, να μοιράζεται η συνδρομή στην πλατφόρμα και να μπορούν παραπάνω από ένας χρήστης να παρακολουθεί σειρές και ταινίες. Ωστόσο έρχεται να μπει σύντομα ένα τέλος στην συγκεκριμένη τακτική, αφού η δημοφιλής πλατφόρμα streaming ετοιμάζει μέτρα για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης των κωδικών ενός συνδρομητή από πολλαπλά πρόσωπα, φίλους ή συγγενείς.

