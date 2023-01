Olivia Wilde: Αγκαλιά με τον Jason Sudeikis, παρά τη δικαστική διαμάχη τους

Ένα ζευγάρι με πολύ δράμα και δύσκολο χωρισμό, που είδαμε τελικά να αγκαλιάζεται και να αποχαιρετά ο ένας τον άλλο με χαμόγελο

Ο χωρισμός των Jason Sudeikis και Olivia Wilde, απασχόλησε ιδιαίτερα τα media, πόσο μάλλον όταν έγινε γνωστή η νέα σχέση της Wilde με τον Harry Styles.

Sudeikis και Wilde ήταν μαζί από το 2011, ενώ μέχρι να φτάσουμε στον χωρισμό τους το 2020, είχαν μεσολαβήσει και τα δυο τους παιδιά. O Otis, 8 ετών και η Daisy, 6. Το διάσημο ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του στις αρχές της πανδημίας, ενώ το δράμα δεν άργησε να ξεκινήσει λίγο αργότερα.

Οι δυο ηθοποιοί και παραγωγοί, ξεκίνησαν δικαστικές διαμάχες σχετικά με την επιμέλεια των δυο παιδιών τους, ενώ η σύγκρουση μεταξύ τους κορυφώθηκε όταν ο Jason έστειλε στην Οlivia Wilde τον Απρίλιο του 2022 έναν φάκελο που έγραφε «προσωπικό και εμπιστευτικό», για να τον παραλάβει όσο ήταν πάνω στη σκηνή για την παρουσίαση της νέας της ταινίας. Ο φάκελος μέσα περιείχε χαρτιά κηδεμονίας, με την Οlivia να είναι σίγουρη πως η τακτική αυτή, αποτελεί μια απειλή από τον πρώην σύντροφό της, με εκείνον να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε το πότε και που θα παραδοθούν τα χαρτιά.

Ωστόσο οι καταστάσεις φαίνεται να έχουν αλλάξει και όλα δείχνουν πως το πρώην ζευγάρι ξεκινά τη νέα χρονιά με καλύτερες σχέσεις και διαθέσεις ο ένας προς τον άλλο. Ο φωτογραφικός φακός τους εντόπισε σε πάρκινγκ στο Los Angeles, με τους δυο να είναι ιδιαίτερα φιλικοί και χαμογελαστοί. Μάλιστα στο τέλος της συνάντησής τους, αγκαλιάστηκαν σφιχτά αγνοώντας τα κλικς των παπαράτσι.

