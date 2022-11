Olivia Wilde- Harry Styles: Αποφάσισαν να κάνουν «ένα διάλειμμα» μετά από 2 χρόνια σχέσης

Ένα νέο αρκετό για να μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο

Harry Styles και Olivia Wilde. Το ζευγάρι, που μας έπεισε ότι τελικά υπάρχουν φανταστικές σχέσεις, αποφάσισε να «κάνει ένα διάλειμμα» σχεδόν μετά από δύο χρόνια μαζί.

Η ανακοίνωση που έγινε από πρόσωπο του περιβάλλοντος του ζευγαριού πριν λίγες ώρες, ήταν αρκετή για να χαλάσει τη διάθεση των fans. «Ο Harry κάνει περιοδείες και τώρα πηγαίνει στο εξωτερικό. Η Olivia έχει επικεντρωθεί στα παιδιά της και στη δουλειά της στο Los Angeles. Είναι μια πολύ φιλική απόφαση», είπε άνθρωπος του περιβάλλοντός τους στο People, ανακοινώνοντας παράλληλα την απόφαση να πάρουν αποστάσεις.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πάντως πως «είναι ακόμα πολύ στενοί φίλοι. Αυτή τη στιγμή, έχουν διαφορετικές προτεραιότητες που τους κρατούν χώρια».

