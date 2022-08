O 28χρονος Styles μιλά για την ζωή του σήμερα, την καριέρα του που εκτοξεύτηκε (κι άλλο) μέσα σε έναν χρόνο, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει

Ο Harry Styles είναι ένα μοναδικό φαινόμενο στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία, με εκατομμύρια θαυμαστές να ακολουθούν κάθε βήμα του και την μια μουσική επιτυχία να διαδέχεται την άλλη. Πέρα από το τραγούδι, είναι και στιχουργός αλλά και, πλέον, ηθοποιός. Όλα ξεκίνησαν στα 16 του, ηλικία σταθμός για την καριέρα του. Πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στο X - Factor της Μ. Βρετανίας και από εκεί να γίνει μέλος ενός από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα που έβγαλε ποτέ ο διαγωνισμός -και η χώρα. Οι One Direction, όπως ονομάστηκε το γκρουπ στο οποίο συμμετείχε, μέσα σε λίγα χρόνια είχαν καταφέρει να γίνουν παγκοσμίως γνωστοί, περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο και δημιουργώντας ένα τεράστιο fan base.

Στην πορεία το band διαλύθηκε και ο Harry Styles έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια τον δικό του δρόμο. Έναν απίστευτα επιτυχημένο δρόμο για την ακρίβεια, αποτέλεσμα του πολύπλευρου ταλέντου του. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτήν την τόσο χαρισματική αλλά και ιδιαίτερη προσωπικότητα του Styles. Πρόσφατα έδωσε συνέντευξη στο Rolling Stone και μίλησε για πρώτη φορά για πιο προσωπικά θέματα, όπως η πολυσυζητημένη σχέση του με την 38χρονη ηθοποιό Olivia Wilde. Ακόμη μίλησε για την, επίσης πολυσυζητημένη, σεξουαλικότητά του, αλλά και τη σημασία της ψυχοθεραπείας και της ιδιωτικότητας για τον ίδιο.

Μπορεί σήμερα τίποτα να μην θυμίζει το ντροπαλό και γοητευτικό αγόρι με τις μπούκλες και την τρυφερή φωνή που ξετρέλανε το κοινό του X - Factor, αλλά έχει εξελιχθεί σε έναν ώριμο καλλιτέχνη, κάτι που αποτυπώνεται και στα τραγούδια του.

Στη συνέντευξη στο RS, αναφέρθηκε αρχικά στις συναυλίες του και το ότι πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο να διαχειριστεί όλη αυτήν την αγάπη και τον θαυμασμό από το κοινό του. Προτιμά να νιώθει ασήμαντος και γυμνός, όπως δηλώνει, εξού και μετά από κάθε συναυλία θα κάνει ένα ντους προκειμένου να διώξει από πάνω του όλη αυτήν την τόσο έντονη ενέργεια που του μένει. Μεταξύ άλλων, ο Styles μίλησε για τη μοναχικότητα -όπως τραγουδά και στο "As It Was": “Harry, you’re no good alone”. Λατρεύει τα ταξίδια με την παρέα του, ενώ συχνά συγκατοικεί με φίλους του, με τους οποίους φροντίζει να ξεχνιέται και να δημιουργούν μαζί μουσική.

Η εμφάνιση του Harry Styles είναι επίσης ένα από τα θέματα που έχουν σχολιαστεί έντονα, μιας και ο ίδιος έχει επιλέξει να βάζει τους δικούς του κανόνες. Λατρεύει το skincare, να βάφει τα νύχια του και πολλές φορές επιλέγει φούστα στις επίσημες ή και casual εμφανίσεις του. Πάρα τις δεκάδες φορές που τον ρωτούν για τη σεξουαλικότητα του, εκείνος συμβουλεύει τον καθένα να νιώθει ελεύθερος, να εκφράζεται όπως νιώθει και να παρουσιάζει αυτό που ακριβώς είναι.

Μια έκπληξη της συνέντευξης, ήταν και η μικρή συμμετοχή της Olivia Wilde. Η σχέση τους έγινε γνωστή όταν εμφανίστηκαν σε γάμο φίλου τους, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Ξεκίνησαν ως συνεργάτες, αφού ο Styles πρωταγωνιστεί στην ταινία Don't Worry Darling, την οποία σκηνοθετεί (και συμμετέχει) η Olivia. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό sci-fi θρίλερ, το οποίο, στην ουσία του, πραγματεύεται τη γυναικεία κατάθλιψη και την τοξική αρρενωπότητα την δεκαετία του 1950.

Στη συνέντευξη οι δυο τους ρωτήθηκαν για το πώς αντιμετωπίζουν τα σχόλια από τις θαυμάστριες του Styles προς την Olivia Wilde, με την ίδια να πέρνει θέση δηλώνοντας: «Οι φαν του είναι ένα κοινό που αγαπά έντονα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως πολλές φορές αυτή η τοξικότητα που υπάρχει, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είναι ο Harry και αυτό που πρεσβεύει. Δεν θεωρώ βέβαια ότι η αρνητικότητα αντιπροσωπεύει όλους τους φαν του. Η πλειονότητα τους είναι ο ορισμός της καλοσύνης».

Για το τέλος ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν από τον Styles, είναι η σημασία της ψυχοθεραπείας για τον ίδιο, και το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον να μην χάνει τις συνεδρίες του, καθώς είναι ο τρόπος που φροντίζει το μυαλό και την ψυχική του υγεία, επεξεργάζοντας όλα του τα συναισθήματα.