Πρεμιέρες: Ο Σιάμαλαν στα γνώριμα λημέρια τρόμου

Οι νέες ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου με μια ματιά

Η «Φάλαινα» σκίζει και σπάει το φράγμα των 100.000 εισιτηρίων σε λίγο, το «Avatar 2, The way of water» πάει κι αυτό για ρεκόρ (πάνω από 410.000 θεατές το έχουν δει μέχρι στιγμής), τα καλλιτεχνικά φιλμ «Η χώρα του Θεού», «Πίσω από τις θημωνιές» και «Aftersun» επίσης έχουν βρει το κοινό τους, οπότε ο αριθμός των νέων ταινιών είναι ξανά συγκρατημένος.

Χτύπος στην καλύβα

Η ταινία της εβδομάδας ίσως είναι για τους περισσότερους το «Χτύπος στην καλύβα» καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν στη μεγάλη οθόνη με ακόμη ένα αγωνιώδες, ανατρεπτικό μεταφυσικό θρίλερ.

Κριτική και αίθουσες προβολής

