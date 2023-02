H μικρή αδερφή της Barbie με σκολίωση: Η πρώτη κούκλα που φορά στήριγμα πλάτης

Σε μια προσπάθεια να γίνει πιο συμπεριληπτική, η Barbie έκανε μια σημαντική προσθήκη στη σειρά της

Η Mattel δημιούργησε μια κούκλα έξω από τα καθιερωμένα σε συνεργασία με τον νευροχειρουργό Dr. Luke Macyszyn, ο οποίος ειδικεύεται στις σύνθετες διαταραχές της σπονδυλικής στήλης των παιδιών. Οι σχεδιαστές ακολούθησαν τις συμβουλές του για την κατασκευή της μικρής αδερφής της Barbie, Chelsea, η οποία έχει σκολίωση.

Η κούκλα 15 εκατοστών με καστανά μαλλιά, είναι ντυμένη στα ροζ, έχει καμπυλότητα στη σπονδυλική στήλη και αφαιρούμενο πράσινο στήριγμα πλάτης σαν τα άτομα με σκολίωση, ενώ φοράει λευκά παπούτσια. Η Lisa McKnight, εκτελεστική αντιπρόεδρος και παγκόσμια επικεφαλής της Barbie και υπεύθυνη και για τις άλλες κούκλες της Mattel, ανέφερε: «Πιστεύουμε στη δύναμη της αντιπροσωπευτικότητας και δεσμευόμαστε να δημιουργούμε κούκλες με ποικίλες εμφανίσεις, ώστε τα παιδιά να μπορούν να δουν τον εαυτό τους στη Barbie και τώρα σε μια σειρά με τη μικρή αδελφή της Barbie, την Chelsea».

Barbie doll with scoliosis unveiled as toy company aims to highlight the 'power of representation' https://t.co/deBekoJqLr