Matthew McConaughey: Του είπε μάντης να παίξει στο "How To Lose A Guy in 10 Days" αλλιώς θα το μετανιώνει μια ζωή

Ευτυχώς ο ηθοποιός τον άκουσε και είπε το ναι

Την επόμενη φορά που θα σε πλησιάσει κάποια γυναίκα να σου πει τη μοίρα σου, καλύτερα να κάτσεις να την ακούσεις. Αφού βγήκε σε καλό για τον Matthew McConaughey, ποιοι είμαστε εμείς να αμφισβητήσουμε τη διαδικασία;

Με αφορμή τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, ο 53χρονος ηθοποιός μίλησε για εκείνη την περίοδο και τι τον οδήγησε στο να πει το ναι. «Θυμάμαι ότι το σκεφτόμουν για το αν θα το κάνω ή όχι και ήταν βράδυ, ενώ περπατούσε στη Sunset Boulevard. Ξαφνικά, βλέπω έναν τύπο να έρχεται προς το μέρος μου, από το πουθενά. Ήταν μάντης- guru και με ρώτησε αν μπορεί να μου πει στα γρήγορα τη μοίρα μου».

Ο Matthew ήταν εντελώς μέσα και ο μάντης του είπε τα εξής. «Υπάρχει μία ταινία που σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή. Είναι ρομαντική κομεντί. Πρέπει να το κάνεις αλλιώς θα είναι από τα μεγαλύτερα πράγματα που θα μετανιώνεις στη ζωή σου. Θα περάσεις καλά, θα είναι απίστευτη εμπειρία και θα σου φέρει πάρα πολλά λεφτά».

Αν και ο Matthew σκέφτηκε ότι είναι κάποιος που προσέλαβε το στούντιο για να τον πείσει (κι εγώ αυτό σκέφτηκα, δεν θα πω ψέματα), η συμβουλή δεν έφυγε από το μυαλό του. «Τελικά αποδέχθηκα την προσφορά την επόμενη μέρα». Αντικειμενικά μιλώντας, πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική romcom, μετά το 2000, και πώς να ξεχάσουμε την Kate Hudson μέσα σε αυτό το κίτρινο φόρεμα;

Η ηθοποιός πάντως αποκάλυψε ότι η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της ήταν η Gwyneth Paltrow. Ευτυχώς, η τελική επιλογή ήταν η Hudson και ήταν εκείνη που πρότεινε τον McConaughey για τον ρόλο του love interest της. «Ψάχναμε άντρες και δεν καταλήγαμε κάπου. Ο ρόλος ήταν πολύ σημαντικός για εμένα. Ακούστηκε το όνομα του Matthew σε κάποιο meeting και σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Λάτρεψα την ενέργειά του και τα πήγαμε αμέσως καλά«. Ε, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είναι μία ταινία που μάς προκαλεί αμηχανία σήμερα; Yes, it is.