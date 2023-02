Από τη Νέα Υόρκη έως το Χονγκ Κονγκ: Οι πιο συναρπαστικές εκθέσεις του ’23

Από το μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του Keith Haring στο Λος Άντζελες, μέχρι την πολυαναμενόμενη μεγάλη έκθεση της Marina Abramović στο Λονδίνο, αυτά είναι τα μεγάλα εικαστικά γεγονότα της χρονιάς για τα οποία ανυπομονούμε περισσότερο

Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να γίνεται η Τέχνη αφορμή για ταξίδια στον κόσμο; Σίγουρα όχι, γι’ αυτό κι εμείς ρίχνουμε μια ματιά στις πιο συναρπαστικές εκθέσεις της νέας χρονιάς, τις οποίες ξεχωρίζουμε για την ώρα, και ετοιμάζουμε το επόμενο ταξίδι και τις επισκέψεις μας σε μουσεία και γκαλερί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Keith Haring: Art Is For Everybody, The Broad, Λος Άντζελες

Με περισσότερα από 120 έργα τέχνης και αρχειακό υλικό, η έκθεση Keith Haring: Art is for Everybody θα είναι η πρώτη έκθεση στο μουσείο σύγχρονης τέχνης The Broad στο Λος Άντζελες και η οποία πρόκειται να παρουσιάσει το τεράστιο έργο του θρυλικού Αμερικανού καλλιτέχνη και πρωτοπόρου της street art κουλτούρας.

Συμπεριλαμβανομένων βίντεο, γλυπτών, σχεδίων, πινάκων, χαρακτικών, μαζί με αναπαραστάσεις από την τεράστια παραγωγή δημοσίων έργων του καλλιτέχνη, η έκθεση “Art is for Everybody” θα αποτυπώνει ξεκάθαρα το ισχυρό μήνυμα αγάπης και συμπερίληψης των έργων του Haring, που πίστευε βαθιά πως η Τέχνη «απελευθερώνει την ψυχή, προκαλεί τη φαντασία και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προχωρήσουν».

Από 27 Μαΐου μέχρι 8 Οκτωβρίου 2023

