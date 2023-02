Online Agenda: 15 προτάσεις με τις διαδικτυακές εκδηλώσεις της εβδομάδας

Νέες online προβολές ταινιών, εκθέσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, όλα διαθέσιμα από την άνεση του σπιτιού μας, την εβδομάδα 6 με 12 Φεβρουαρίου

Εκθέσεις-Διαλέξεις

1. Η παρουσίαση των φωτογραφικών λευκωμάτων “Keep the drama on the stage” και “Little Miracles” στον Ιανό διαθέσιμη και online

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις 18:00, η Αλυσίδα Πολιτισμού Ιανός και οι Εκδόσεις iFocus.gr, διοργανώνουν παρουσίαση των φωτογραφικών λευκωμάτων “Keep the drama on the stage” της Χαράς Γάτσιου και “Little Miracles” της Εύας Μπέρλερ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα) και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του Ιανού. Για τα λευκώματα θα μιλήσουν ο φωτογράφος και εκδότης Δημήτρης Ταλιάνης,, οι φωτογράφοι Χαρά Γάτσιου και Εύα Μπέρλερ, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η εκδότρια και συντάκτρια Δώρα Λαβαζού.

Παρασκευή 10/2, 18:00

Παρακολουθήστε την παρουσίαση, εδώ

