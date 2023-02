Σεισμός Τουρκία: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους σεισμόπληκτους

Τα σημεία συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης και οι αποστολές

Σε πλήρη εξέλιξη συνεχίζουν να βρίσκονται οι έρευνες διάσωσης σε Τουρκία και Συρία μετά από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν, ενώ οι νεκροί έχουν φτάσει τους πάνω από 8.300.

Πολίτες και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο, έχουν αποστείλει βοήθεια προκειμένου να συνδράμουν τις τουρκικές αρχές στο δύσκολο έργο. Εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει τα σπίτια τους και βρίσκονται σε συνθήκες ψύχους, καθώς φοβούνται να μπουν σε κτίρια εξαιτίας των μετασεισμών.

Αρχικά, ο Προεδρικός Οργανισμός Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε πως μετά από μεγάλη ζήτηση των πολιτών να στηρίξουν τα έργα που εκτελούνται στις επαρχίες που επλήγησαν από το σεισμό, όσοι θέλουν να βοηθήσουν εντός της χώρας μπορούν να στείλουν SMS (με κόστος 20 λίρες) στο 1866 πληκτρολογώντας τη λέξη «DEPREM» ή μπορούν να κάνουν δωρεά μέσω αριθμών τραπεζικών λογαριασμών.

There is a great demand from our citizens who want to support the works carried out in the provinces affected by the earthquake.



Citizens who want to help can send an SMS (costs 20TL) to 1866 by typing "DEPREM” or can make a donation through bank account numbers. pic.twitter.com/UGaOruabvz