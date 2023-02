Τουρκία: Oι πιο καταστροφικοί σεισμοί στην ιστορία

Η χώρα έχει ιστορικό στους σεισμούς και μια ματιά πίσω ανασύρει τραγικές μνήμες

Συντρίμμια, ερείπια, κτίρια που καταρρέουν κι ένας τρομακτικά μεγάλος αριθμός νεκρών που αυτή την ώρα ξεπερνά τους 5000. Οι εικόνες αποκάλυψης σε Τουρκία και Συρία μετά τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ και τις δονήσεις που συνεχίζονται με δραματικό ρυθμό, έχει ως απολογισμό τεράστιες καταστροφές.

Η Τουρκία είναι μια σεισμικά πολύ ενεργή χώρα, που βρίσκεται κυρίως στην πλάκα της Ανατολίας, μια μικρή σφηνοειδής τεκτονική πλάκα που συμπιέζεται προς τα δυτικά καθώς η αραβική πλάκα στα ανατολικά προσκρούει στην ευρασιατική. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην Τουρκία έχει βαθιά ιστορία και μια ματιά πίσω ανασύρει τραγικές μνήμες.

The earthquakes were both centered in southern Turkey. Buildings were destroyed across the region, including in at least 14 Turkish cities, although the full extent of the damage was still unknown. https://t.co/1cctRKf2Jz pic.twitter.com/7Hpke02wWW — The New York Times (@nytimes) February 7, 2023

Οι πιο φονικοί σεισμοί στην Τουρκία

Το 1114, ένας τεράστιος σεισμός χτυπάει τις περιοχές που τώρα είναι γνωστές ως νότια Τουρκία και βόρεια Συρία. Ένας χρονικογράφος από την Αρμενία, ο Matthew of Edessa περιγράφει το πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή με όρους αποκάλυψης: «Η βοή ήταν σαν έβγαινε από έναν πολυάριθμο στρατό. Τα πάντα γύρω έτρεμαν και έμοιαζαν με φουρτουνιασμένη θάλασσα», όπως χαρακτηριστικά εξηγεί.

⚡️As a result of the earthquake in Turkey, 912 people died, another 5,385 were injured, — President of Turkey, Erdogan.



"Today's earthquake has become the most powerful in Turkey since 1939," — he added. — FLASH (@Flash_news_ua) February 6, 2023

«Οι πεδιάδες και τα βουνά αντηχούσαν σαν μεταλλικός ήχος, όπως τα δέντρα σε έναν τυφώνα. Όπως ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος για πολύ καιρό, έτσι και όλοι γύρω έκλαιγαν και ούρλιαζαν από τον τρόμο, περιμένοντάς το τέλος τους».

O Matthew περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το πώς η πολυπληθής πόλη της Marash οδηγήθηκε σε μια ολοκληρωτική κατάρρευση μαζί με περίπου 4000 ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με την καταγραφή του, δεν υπήρξε κανείς επιζώντας. Από τότε συνέβησαν αρκετοί ενώ οι πιο πρόσφατοι είναι οι παρακάτω.

Οι σεισμοί του 1939 και 1999 ήταν οι πιο καταστροφικοί στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας. Το 1939 στο Erzincan, σκοτώθηκαν 32.968 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 100.000. O σεισμός χτύπησε την ανατολική Τουρκία στις 27 Δεκεμβρίου, έχοντας εστιακό βάθος 20 χλμ. Η δόνηση κράτησε 52 δευτερόλεπτα, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ένα τσουνάμι ύψους 1–3 μέτρων, που έπληξε την ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περίπου 116.720 κτίρια ενώ οι έρευνες γίνονταν σε θερμοκρασίες -30 βαθμών κελσίου.

Ένας ακόμη σεισμός 7,6 βαθμών συνέβη στις 17 Αυγούστου 1999, στη Νικομήδεια , 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, στο βορειότερο σκέλος του συστήματος ρηγμάτων της Βόρειας Ανατολίας. Περισσότεροι από 17.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 50.000 τραυματίστηκαν και έως και 500.000 έμειναν άστεγοι. Οι αναφορές αναφέρουν ότι ο υψηλός αριθμός νεκρών οφείλεται κυρίως στα κακά κατασκευαστικά υλικά.

Ένας εξίσου μεγάλος σεισμός στην Τουρκία από το 1950 ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών και συνέβη στην ανατολική πόλη της Τουρκίας, Bingol στις 22 Μαΐου 1971. Η πόλη επλήγη από σεισμό στις 18:44 μ.μ. τοπική ώρα και καταστράφηκε σχεδόν πλήρως- περισσότερο από το 90 τοις εκατό των κτιρίων γκρεμίστηκαν αφήνοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού άστεγο και σχεδόν 1.000 ανθρώπους νεκρούς. Η συνολική οικονομική απώλεια ήταν περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 23 Οκτωβρίου 2011 κοντά στην πόλη Βαν γίνεται σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 13:41 τοπική ώρα. 604 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 4.000 ήταν οι τραυματίες. Τουλάχιστον 11.232 κτίρια υπέστησαν ζημιές, 6.017 από τα οποία βρέθηκαν μη κατοικήσιμα. Περίπου 60.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

The colored points are the #shaking felt by the #earthquake eyewitnesses 👇 The intensity of the shaking decreases with distance from the earthquake epicenter. https://t.co/Z00aCGJknh — EMSC (@LastQuake) October 30, 2020

Τα τελευταία χρόνια, ο σεισμός που είχε συγκλονίσει την Τουρκία πριν τον τωρινό, ήταν μεγέθους 7 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020 περίπου 14 χλμ βορειοανατολικά της Σάμου. Αν και η Σάμος ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο, ήταν η Σμύρνη, 70 χλμ βορειοανατολικά που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο έφηβοι στη Σάμο, ενώ περισσότεροι από 1.000 είχαν τραυματιστεί.

Η εφιαλτική τωρινή πραγματικότητα

Από τη Δευτέρα, οι διασώστες στην πόλη Kahramanmaras της Τουρκίας, (την ιστορική τοποθεσία της Marash), δίνουν έναν τεράστιο αγώνα να κρατήσουν στη ζωή τους εγκλωβισμένους, ψάχνοντας παράλληλα στα συντρίμμια για αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο κύριος σεισμός κράτησε περίπου 1,5 λεπτό και η ανησυχία για τον αριθμό των νεκρών εντείνεται λεπτό προς λεπτό.

Video shows buildings destroyed by earthquake in Turkey https://t.co/kmY5aWOR2Q — BBC News (World) (@BBCWorld) February 6, 2023

Η επαρχιακή πόλη ήταν κοντά στο επίκεντρο του κύριου σεισμού των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες απώλειες τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία ενώ έγινε αισθητός και κατά μήκος της Μεσογείου στην Κύπρο και κατ' επέκταση στην Αίγυπτο. Εκατοντάδες μετασεισμοί ακολούθησαν τον κύριο σεισμό, οδηγώντας σε κατάρρευση χιλιάδες κτίρια σε πόλεις γύρω από την περιοχή.

2,200 years old Gazintap Castle destroyed by the earthquake in Turkey.



Before vs Now. pic.twitter.com/vAtIWhmlsA — Xavi Ruiz (@xruiztru) February 6, 2023

Ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι εφιαλτικός ενώ ο αριθμός συνεχώς ανεβαίνει. Αυτή την ώρα μιλάμε για πάνω από 5000 νεκρούς ενώ όσοι έχουν επιζήσει, ψάχνουν για ασφαλή καταφύγια και φαγητό, εκεί όπου οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν καθόλου.