Σεισμός στην Τουρκία: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τον χειρότερο εγκέλαδο του αιώνα

Μέχρι στιγμής, υπολογίζονται 4.365 νεκροί ενώ οι προβλέψεις είναι εφιαλτικές

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας τα σύνορα Τουρκίας και Συρίας. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν άνθρωποι ήταν μέσα στα σπίτια τους και κοιμόνταν. Νωρίς το πρωί της Τρίτης νέα σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφηκε στην κεντρική Τουρκία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, και η τελευταία ενημέρωση είναι μια σειρά από διαδοχικές σεισμικές δραστηριότητες που πλήττουν τα τελευταία 24ωρα τους πολίτες των περιοχών.

Από το 1970 στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί μόνο τρεις σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο των 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Ομως, το 1822, ένας σεισμός, που υπολογίζεται στα 7 Ρίχτερ, σκότωσε 20.000 ανθρώπους.

Ο σεισμός προήλθε από σχετικά μικρό εστιακό βάθος, γι’ αυτό και η δόνηση στην επιφάνεια ήταν εντονότερη απ’ ό,τι αν προερχόταν από μεγαλύτερο βάθος, δήλωσε ο David Rothery του βρετανικού Open University. Εντεκα λεπτά μετά την πρώτη δόνηση, ακολούθησε ένας μετασεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών. Ωρες αργότερα, σημειώθηκε μία δόνηση 7,5 βαθμών και το απόγευμα ακολούθησε ένας μετασεισμός 6 βαθμών.

Ο πρώτος ισχυρός σεισμός έγινε σε βάθος 18 χλμ και είχε επίκεντρο τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία. Πολλές δονήσεις ακολούθησαν και ακολουθούν μέχρι τώρα, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Για την ακρίβεια, κατά τις πρώτες 11 ώρες, η περιοχή ταρακουνήθηκε από 13 σημαντικές δονήσεις που οδήγησαν σε περισσότερα συντρίμμια, τεράστιες υλικές ζημίες και πολίτες που μάχονταν και μάχονται για τη ζωή τους.

Τα 7.5 ρίχτερ που χτύπησαν την Τουρκία 9 ώρες μετά το αρχικό χτύπημα, ήταν το ίδιο καταστροφικά με τον κύριο σεισμό. Παρόλο που οι επιστήμονες μελετούσαν το φαινόμενο ως μετασεισμό, κατέληξαν στο ότι και οι δύο σεισμό σχετίζονταν μεταξύ τους.

«Οι περισσότεροι μετασεισμοί ήταν κάτι αναμενόμενο, δεδομένου του μεγέθους του κύριου σεισμού», αναφέρει ο ερευνητής γεωλόγος της USGS, Alex Hatem. «Περιμένουμε και άλλους μετασεισμούς τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες».

The finite-fault model starts to take shape, indicating the fault segment that moved in today’s #earthquake Lots more work to be done on this. pic.twitter.com/UhxBNXwUtY