Ισπανία: Ψηφίστηκε ο νόμος για την άδεια περιόδου- Αμβλώσεις και αλλαγή φύλου στα έγγραφα από τα 16

Οι γυναίκες θα μπορούν επιτέλους να απέχουν από την εργασία τους κάθε μήνα

«Καλά μόνο περίοδο έχεις, πώς κάνεις έτσι;». «Να μη μιλάμε άλλο για αυτό, με κάνει να νιώθω άβολα», «Είσαι στις "μέρες σου";», «Κατέβηκε ο Ολυμπιακός;» - μπορούμε να συνεχίσουμε για πάντα. Δεν είναι ωραίο θέμα η γυναικεία περίοδος (δεν αρέσει στους άνδρες, για την ακρίβεια). Είναι προτιμότερο να μην τη συζητάμε, να προσποιούμαστε ότι είναι κάτι πανεύκολο και, με τα σωστά προϊόντα, δεν περπατάμε, αλλά πετάμε όλες τις μέρες του μήνα, ακριβώς όπως τα μοντέλα της διαφήμισης.

Στην Ισπανία όχι απλώς μιλούν για την έμμηνο ρύση, αλλά φαίνεται να κατανοούν ότι για πολλές από εμάς, είναι σχεδόν αδύνατο να παραμείνουμε παραγωγικές. Αυτός είναι και ο λόγος που, σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο, οι εργαζόμενες θα δικαιούνται τριήμερες άδειες μετ’ αποδοχών, μία φορά τον μήνα.

Επιτέλους, με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε, κατοχυρώνεται άδεια για λόγους που σχετίζονται με την περίοδο και επιτρέπεται σε κοπέλες 16 και 17 ετών να προχωρήσουν σε άμβλωση χωρίς την συγκατάθεση των γονιών τους, καταργώντας μια υποχρέωση που είχε εγκαθιδρύσει το 2015 η συντηρητική κυβέρνηση.Το ισπανικό κοινοβούλιο πριν λίγες ώρες έδωσε παράλληλα την τελική έγκριση στο νομοσχέδιο που επιτρέπει σε άτομα άνω των 16 ετών να αλλάζουν το φύλο που αναφέρεται στα έγγραφά τους χωρίς ιατρική γνωμάτευση.

Το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου στα έγγραφα εγκρίθηκε με 191 ψήφους υπέρ και 60 κατά, το τελικό βήμα μιας εκτεταμένης συζήτησης. Η διαδικασία για την αλλαγή του φύλου που αναφέρεται στα έγγραφα θα μπορούσε θεωρητικά πλέον να διαρκεί περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες. Προηγουμένως, τα άτομα χρειάζονταν ιατρική διάγνωση δυσφορίας φύλου και ορμονική θεραπεία για δύο χρόνια προκειμένου για να αλλάξουν το φύλο που αναφέρεται στην ταυτότητά τους.

Τα άτομα ηλικίας 12-13 ετών θα χρειάζονται την έγκριση δικαστή για την αλλαγή του φύλου που αναφέρουν τα έγγραφά τους, ενώ οι έφηβοι 14-15 ετών θα χρειάζονται την άδεια των γονέων τους. «Αυτός ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα των trans ανθρώπων να αυτοπροσδιορίζουν την ταυτότητα φύλου τους. Οι trans άνθρωποι δεν είναι ασθενείς, είναι απλά άνθρωποι», υπογράμμισε η υπουργός Ισότητας Irene Montero.

Η Carla Antonelli, βετεράνος ακτιβίστρια της LGBTQ κοινότητας και η πρώτη trans γυναίκα που υπηρέτησε ως Ισπανίδα βουλευτής, χαιρέτισε την ψηφοφορία. «Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και σήμερα απονέμεται δικαιοσύνη», έγραψε στο Twitter μετά από έναν πολυετή αγώνα για την αυτοδιάθεση των φύλων που τελικά την οδήγησε στην παραίτησή της από το Σοσιαλιστικό Κόμμα για τις εσωτερικές διαμάχες που δημιουργούνται από το νόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ενσωματώνει στη νομοθεσία της άδεια περιόδου, καθώς εγκρίθηκε στη βουλή ο σχετικός νόμος με 185 ψήφους υπέρ, 154 κατά και τρεις αποχές. Με αυτόν τον νόμο «η διακοπή της εργασίας για μια γυναίκα για λόγους εμμηνορρυσίας που συνδέονται με παθολογίες όπως η ενδομητρίωση θα αναγνωριστεί ως μια ειδική κατάσταση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία», αναφέρεται στο σχετικό κείμενο.

«Δίνεται σε αυτή την παθολογική κατάσταση μια ρύθμιση που θα προσαρμοστεί ώστε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αρνητική προκατάληψη για τις γυναίκες στον κόσμο της εργασίας», συνεχίζει η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχει καμιά διευκρίνιση στο νόμο για τη διάρκεια αυτής της άδειας ασθενείας, η οποία πρέπει να δίνεται από γιατρό που αμείβεται από την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός Ευρώπης αντίστοιχο νόμο έχουν υιοθετήσει η Ζάμπια, η Ιαπωνία, η Ινδονησία.

