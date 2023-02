«Αν δεν φοβάσαι και λίγο, πώς θα συνεχίσεις;»: Η Lily-Rose Depp είναι πανέτοιμη για το "The Idol"

Η 23χρονη ηθοποιός ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη Zendaya

Είναι 23 χρονών, είναι ηθοποιός, το πρόσωπο της Chanel από τότε που ήταν έφηβη και ετοιμάζεται για τον ρόλο της ζωής της στο "The Idol". Α, είναι και η κόρη των Johnny Depp και Vanessa Paradis.

Είναι γνωστή από τη μέρα που γεννήθηκε, αλλά το 2023 είναι η χρονιά της. Σε λίγους μήνες, η σειρά του The Weeknd και του Sam Levinson (που έκανε το Euphoria) θα κάνει πρεμιέρα και αναμένεται να γίνει το επόμενο Euphoria. Εκεί υποδύεται την Jocelyn, μία ποπ σταρ, που ανακαλύπτει το σεξ, τα ναρκωτικά και το rock'n'roll της σύγχρονης μουσικής.

«Ονειρευόμουν αυτόν τον ρόλο όλη μου τη ζωή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μία ηθοποιό. Ήταν το πιο σημαντικό project της ζωής μου και είμαι τρομερά περήφανη. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Η Jocelyn είναι ένας μοναδικά πολύπλοκος χαρακτήρας. Έχω πάθει εμμονή μαζί της και θέλω να σκάψω ακόμα πιο βαθιά», δηλώνει στο i-D Magazine.

Αν και δεν της επιτρέπεται να αποκαλύψει πολλά για τη σειρά που περιμένουν όλοι, θα δούμε τον The Weeknd (δηλαδή τον Abel Tesfaye) για πρώτη φορά σε ρόλο, με το υπόλοιπο cast να συμπληρώνουν οι: Jane Adams, Hank Azaria, Hari Nef, Dan Levy, Troye Sivan και την Jennie από τις Blackpink. H Depp έχει παραδεχτεί ότι η έμπνευσή της για τον ρόλο προήλθε από την Britney και την Beyonce, αλλά και από stars των 40s, όπως η Lauren Bacall. «Έμπαιναν σε έναν χώρο και δεν κατέβαιναν στο επίπεδο των άλλων προκειμένου να νιώσουν άνετα. Προκαλούσαν αμηχανία στους ανθρώπους και δεν έμπαιναν στη διαδικασία να αλλάξουν για τους άλλους».

Μεταξύ άλλων, θα παίξει και στο Nosferatu του Robert Eggers, όπως και στο The Governesses της Α24. Αλλά συνεχίζει να πιστεύει ότι το The Idol είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει. Όπως και η συνεργασία της με τον The Weeknd. «Χρειάστηκε να εκτεθώ και να πάω σε πολλές ευάλωτες πλευρές μου. Αλλά ο Abel ήταν ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω σε κάτι τέτοιο».

Αποφεύγει να μιλήσει για τους super famous γονείς της και είναι αρκετά προσεκτική όταν η κουβέντα πηγαίνει στα nepo babies. Είναι μόλις 23 χρονών, και σε αυτή τη φάση που πιστεύει ότι η μαμά της είναι χίλιες φορές πιο όμορφη από εκείνη, αν και μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. «Όταν βλέπω φωτογραφίες, είναι πώς θα ήθελα να μοιάζω στα όνειρά μου». Αναγνωρίζει ότι έχουν της δοθεί ευκαιρίες εξαιτίας της οικογένειάς της, αλλά συνεχίζει να πιστεύει ότι ίσως και να μην τις αξίζει. «Αλλά αν δεν φοβάσαι και λίγο, ποιο θα είναι το καύσιμό σου για να συνεχίσεις;».

Η σχέση της με τη δόξα είναι σχεδόν παρανοική, αφού την αποφεύγει και προτιμά να μείνει σπίτι της, αν είναι να βγει, να πιει, να καπνίσει χόρτο και να κυκλοφορήσουν φωτογραφίες της. «Όλοι βιάζονται να σε κρίνουν και να πουν ότι δείχνεις δυστυχισμένη. Στο τέλος της ημέρας όμως, δεν νοιάζεται κανένας για εσένα». Μετά από 5 λεπτά όμως, ξυπνά η αισιόδοξη πλευρά της. Αυτή που της λέει ότι πρέπει να διασκεδάζει και να απολαμβάνει τη δουλειά της. «Αν δεν περνάς καλά, ποιο το νόημα να την κάνεις;».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο i-D Magazine