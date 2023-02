Τηλεσκόπιο James Webb: Ανακάλυψε στο πρώιμο σύμπαν έξι τεράστιους γαλαξίες- Άλυτο μυστήριο για την επιστήμη

Η ανακάλυψη ανατρέπει την μέχρι τώρα κατανόηση των επιστημόνων για την εξέλιξη των γαλαξιών

Το «βλέμμα» του στο πολύ πρώιμο σύμπαν, περίπου 500 έως 700 εκατομμύρια χρόνια μετά το Μπιγκ Μπανγκ, έστρεψε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και ανακάλυψε έξι τεράστιους γαλαξίες. Η ανακάλυψη αυτή, ότι δηλαδή ο σχηματισμός τεράστιων γαλαξιών άρχισε υπερβολικά νωρίς στην ιστορία του σύμπαντος, ανατρέπει όσα μέχρι πρότινος θεωρούσαν δεδομένα για την εξέλιξή του οι επιστήμονες.

Ερευνητές από ΗΠΑ, Αυστραλία, Δανία και Ισπανία, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή αστρονομίας και αστροφυσικής Τζόελ Λέτζα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature.

«Αυτά τα αντικείμενα έχουν πολύ μεγαλύτερη μάζα από ό,τι περίμενε ο οποιοσδήποτε. Περιμέναμε να βρούμε μονάχα μικροσκοπικούς, νεαρούς γαλαξίες-μωρά σε εκείνη τη χρονική περίοδο, παρόλα αυτά ανακαλύψαμε γαλαξίες τόσο ώριμους όσο ο δικός μας, σε μια εποχή που έως τώρα θεωρείτο η αυγή του σύμπαντος», αναφέρει ο Τζόελ Λέτζα.

