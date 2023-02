Harvey Weinstein: Νέα καταδίκη 16 ετών για βιασμό στον πρώην παραγωγό του Hollywood

Επιπλέον 16 χρόνια για τον Harvey Weinstein, ενώ παράλληλα εκτίει ποινή κάθειρξης 23 ετών για καταδίκη στη Νέα Υόρκη

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχουν προβεί σε καταγγελίες για βιασμό και ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος του Harvey Weinstein.

Ο 70χρονος πρώην παραγωγός του Hollywood, εκτός από τα 23 χρόνια με τα οποία καταδικάστηκε το 2020, έχει στην ποινή του άλλα 16 έτη, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 70'.

Πριν από την ανακοίνωση της νέας ποινής, ο Weinstein είχε γνωστοποιήσει πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου του Λος Άντζελες. Έπειτα από εβδομάδες επίπονων ακροαματικών διαδικασιών, που συχνά διακόπτονταν από τους λυγμούς των μηνυτριών, ο εισαγγελέας περιέγραψε τον Weinstein ως ένα πανίσχυρο τέρας, ένα «αρπακτικό» του οποίου η επιρροή στο Hollywood- οι ταινίες που παρήγαγε είχαν περισσότερες από 330 υποψηφιότητες για Όσκαρ και είχαν τιμηθεί με 81 αγαλματίδια - εμπόδιζε για καιρό τα θύματά του να μιλήσουν, φοβούμενα συνέπειες στην καριέρα τους.

Nα σημειωθεί πως οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβήτησαν τις καταθέσεις των τεσσάρων μηνυτριών, υπογραμμίζοντας την απουσία ιατροδικαστικών αποδεικτικών στοιχείων. Όσο για τους ένορκους, ήταν διχασμένοι καθώς έκριναν ένοχο τον Weinstein για όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν μία από τις ενάγουσες, τον αθώωσαν για εκείνες μιας δεύτερης γυναίκας και δεν απεφάνθησαν για τις καταγγελίες των υπολοίπων δύο.

