My Precious: To Lord of the Rings επιστρέφει με νέες ταινίες από τη Warner Bros

Μπορεί να μη γνωρίζουμε πότε, αλλά οι νέες ταινίες έρχονται

O «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει με νέες ταινίες – ναι, η ευχή μας πραγματοποιείται, όχι, δεν είναι αστείο.

Ο CEO της Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ανακοίνωσε ότι τα νέα στελέχη της εταιρείας κι επικεφαλής της εταιρείας παραγωγής New Line Cinema, Mike De Luca και Pam Abdy, έκλεισαν συμφωνία για «πολλές» ταινίες βασισμένες στα βιβλία του J. R. R. Tolkien. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα υποψήφιων σκηνοθετών για το project, ωστόσο σε δήλωσή του, ο Peter Jackson που σκηνοθέτησε την τριλογία του Lord of the Rings και του Hobbit, δήλωσε πως η εταιρεία παραγωγής βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο με τον ίδιο, όσο και με τους συνεργάτες του, Fran Walsh και Philippa Boyens.

«Θέλουμε πολύ να μιλήσουμε μαζί τους περισσότερο, να ακούσουμε το όραμά τους για τη συνέχεια του franchise», είπαν και οι τρεις.

Ο De Luka και ο Abdy δηλώνουν ανυπόμονοι να ξεκινήσουν τα νέα τους projects.

«Αναγνωρίζουμε το πόσο έχουν αγαπηθεί αυτά τα έργα και, μαζί με τους συνεργάτες μας στη New Line Cinema και τη Warner Bros. Pictures, σχεδιάζουμε να τιμήσουμε το παρελθόν, να κοιτάξουμε το μέλλον και να ακολουθήσουμε πιστά το υψηλό επίπεδο ποιότητας και τις αξίες της παραγωγής».



Εμείς ίσως και να ανυπομονούμε περισσότερο.