Τα hobbits του Lord of the Rings έκαναν reunion για να διώξουν τον ρατσισμό

Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd και Dominic Monaghan έβαλαν t-shirts με την πιο έξυπνη απάντηση στον ρατσισμό που αντιμετωπίζει το φετινό prequel, Lord of the Rings: The Rings of Power

Ο ρατσισμός δεν θα επικρατήσει, και το cast του Lord of the Rings μόλις το έκανε απόλυτα κατανοητό. Μετά τον χαμό που προκλήθηκε από μία μερίδα κοινού και κριτικών για το κατά πόσο είναι οκ να υπάρχουν ξωτικά και βασιλιάδες στη Μέση Γη, που δεν είναι λευκοί, οι ηθοποιοί Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd και Dominic Monaghan συναντήθηκαν για να στείλουν ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα.

Τα ξωτικά που έγραψαν ιστορία στο Lord of the Rings φόρεσαν t-shirts που έφτιαξε ο fan του fantasy saga, Don Marshall, με ζωγραφισμένα αυτιά ανθρώπων, ξωτικών και hobbits, σε μία ποικιλία αποχρώσεων και με τη φράση «Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι εδώ», στα Elvish. Ο δε Astin έβαλε καπέλο baseball με το ίδιο μήνυμα.

Οι 4 ηθοποιοί συμμετείχαν στην τριλογία του Peter Jackson και αποφάσισαν να καλωσορίσουν το prequel των δικών τους ταινιών, Lord of the Rings: The Rings of Power, και να απαντήσουν στον ρατσισμό μερικών fans. Και το έκαναν με τον πιο γλυκό τρόπο. Δεν ήταν οι μόνοι επώνυμοι που το έκαναν. Λίγο πριν, ο Neil Gaiman και η Whoopi Goldberg είχαν υπερασπιστεί τη σειρά και το cast της.

Με αφορμή το reunion των ηθοποιών, η επίσημη σελίδα της σειράς, εξέδωσε ανακοίνωση του cast του The Rings of Power, το οποίο στέκεται με αλληλεγγύη στο πλάι των ηθοποιών που συμμετέχουν. «Είμαστε ενωμένοι και εναντίον σε κάθε ρατσισμό, απειλή, παρενόχληση και κακοποίηση που γίνεται καθημερινά σε μερικούς συναδέλφους μας, διαφορετικού χρώματος. Αρνούμαστε να το ανεχτούμε ή να το αγνοήσουμε».

«Ο JRR Tolkien δημιούργησε έναν κόσμο που, εξ ορισμού, ήταν πολυπολιτισμικός. Έναν κόσμο με ελεύθερους λαούς από διαφορετικές φυλές και πολιτισμούς που ενώνονται για να κερδίσουν τις δυνάμεις του κακού. Το Rings of Power καθρεφτίζει ακριβώς αυτό. Ο κόσμος μας δεν ήταν ποτέ μόνο λευκός, η φαντασία δεν ήταν ποτέ μόνο λευκή, η Μέση Γη δεν ήταν ποτέ μόνο λευκή. Όλα τα χρώματα και οι φυλές ανήκουν στη Μέση Γη και ήρθαν για να μείνουν».

Τέλος, το cast στέλνει όλη την αγάπη του στους fans που υποστηρίζουν το diversity, ειδικά σε εκείνους που δεν είναι λευκοί και έχουν δεχτεί επίθεση μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν. «Βλέπουμε εσάς, τη γενναιότητα και την ατελείωτη δημιουργικότητά σας. Το fan art, τις στολές σας, τις απόψεις σας. Μας υπενθυμίζετε τον σκοπό μας και είστε απαραίτητο κομμάτι της οικογένειας του Lord of the Rings. Σας ευχαριστούμε».