The Rings of Power: Οι μαύροι και Λατίνοι ηθοποιοί έγιναν αφορμή για ρεσιτάλ ρατσισμού στα social

Κάποιοι αντιδρούν στο wokeness, που επιτέλους ήρθε και στο Lord of the Rings

Το prequel "The Lord of the Rings: The Rings of Power" έχει γίνει βούτυρο στο ψωμί των ρατσιστών, διότι το cast δεν περιλαμβάνει μόνο λευκές επιδερμίδες. Για παράδειγμα, ο Λατίνος Ismael Cruz Cordova υποδύεται το ξωτικό Arondi και η Cynthia Addai-Robinson, με καταγωγή από τις Η.Π.Α και την Γκάνα είναι η Queen Regent Miriel.

Αυτό το wokeness που συμβαίνει στη Μέση Γη, όπως ειρωνικά λένε οι επικριτές, έχει εξαγριώσει μία μερίδα των fans αλλά και ανθρώπων με πεποιθήσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Cordova έδωσε συνέντευξη στο Variety και μίλησε για το hate speech που δέχεται εδώ και δύο χρόνια, από τότε που ανακοινώθηκε η συμμετοχή του στο prequel. «Πάλεψα πολύ σκληρά για αυτόν τον ρόλο, για τον συγκεκριμένο λόγο. Ένιωσα ότι μπορώ να το κάνω και ότι θα ήμουν το πιο απίστευτο ξωτικό, επειδή ήξερα τι θα ερχόταν».

Αυτό όμως που ξεπέρασε τα όρια στο μίσος για τους ηθοποιούς που είναι μαύροι, Λατίνοι ή οτιδήποτε «δεν ταιριάζει στα standards του κοινού», ήταν η εκστρατεία που ξεκίνησε στο Rotten Tomatoes Audience Score από θυμωμένα trolls που διαφωνούν με το casting, που πηγαίνει κόντρα στις ταινίες του Peter Jackson. Αυτή η γελοιότητα οδήγησε την Amazon στην παύση των κριτικών στην πλατφόρμα του Prime Video, για 72 ώρες.

Το πιο αστείο από όλα είναι ότι αυτό το μίσος είναι καθαρός ρατσισμός και αιτιολογείται με έναν εξίσου αστείο τρόπο. Ότι ο Τόλκιν περιέγραφε τους χαρακτήρες του ως ανοιχτόχρωμους και ότι δεν θα γινόταν να υπάρχουν μαύρα ξωτικά. Μιλάμε για σειρά φαντασίας με Ορκ, τέρατα και πλάσματα που δεν υπάρχουν! «Αν επικεντρώνεσαι σε μοντέρνα πολιτικά συναισθήματα, όπως η εμμονή των αριστερών με θέματα ταυτότητας, χάνεις το νόημα μίας καλής ιστορίας. Κάνεις προπαγάνδα», έγραψε ο αρχισυντάκτης ενός συντηρητικού ειδησεογραφικού site, αποδεικνύοντας ότι το diversity είναι θέμα πολιτικής και όχι ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ο Τόλκιν θα στριφογυρίζει στον τάφο του» έγραψε ο ELon Musk και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Από την άλλη, ο συγγραφέας του βιβλίου "J.R.R. Tolkien: The Man Who Created the Lord of the Rings", Michael Coren, είναι η φωνή της λογικής. «Δεν είναι πλέον αποδεκτό το να λες όχι στο diversity. Είναι λογική, ευγένεια και ενσυναίσθηση». Όπως και ο ηθοποιός Steve Toussaint, που συμμετείχε στο prequel του Game of Thrones. «Είναι πολύ χαρούμενοι (το κοινό) όταν βλέπουν έναν δράκο να πετάει. Είναι χαρούμενοι με τα λευκά μαλλιά και τα βιολετί μάτια. Αλλά ένας μαύρος πλούσιος άντρας; Αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία».

Όταν η άγνοια είναι φίλη σου

Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν μαύροι ή Ασιάτες (μάλλον ήταν δημιουργήματα εργαστηρίου), οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι στην αρχαία Ευρώπη υπήρχε τεράστια φυλετική ποικιλία και οι πρώτοι Βρετανοί είχαν πολύ σκούρο δέρμα και σγουρά μαλλιά. Όπως και ο Ιησούς δεν ήταν ξανθός με μπλε μάτια.

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Tolkien έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα στην Αγγλία, σε μία εποχή όπου όλοι ήταν λευκοί (και οι υπόλοιποι απλώς κρύβονταν). Σύμφωνα με τους βιογράφους του, δεν ήταν ρατσιστής αν και μέρος του κοινού του, δεν μπορεί παρά να αναρωτιέται. Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα εξελίσσονται, το diversity δεν είναι προαιρετικό, αλλά επιτακτική ανάγκη.