Φεστιβάλ Καννών: Ο σκηνοθέτης του "Triangle of Sadness" Ruben Östlund θα είναι ο φετινός Πρόεδρος Επιτροπής

Το "Triangle of Sadness" εντυπωσίασε, συζητήθηκε, έγινε meme και είναι υποψήφιο για Όσκαρ

Ο Σουηδός σκηνοθέτης των ταινιών "Triangle of Sadness" και "The Square" μόλις έγινε ο Πρόεδρος Επιτροπής του 76ου Φεστιβάλ των Καννών.

«Είμαι χαρούμενος, περήφανος και νιώθω δέος που μου εμπιστεύτηκαν αυτή την τιμή. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο των ταινιών τόσο δυνατή ανυπομονησία όσο όταν σηκώνεται η κουρτίνα του φεστιβάλ. Είναι προνόμιο να είμαι μέρος του, μαζί με το κοινό και τους γνώστες των Καννών. Μιλώ με ειλικρίνεια όταν όταν λέω ότι η κουλτούρα του κινηματογράφου είναι στην πιο σημαντική της περίοδο. Στο σινεμά, παρακολουθούμε όλοι μαζί και αυξάνει την ένταση της εμπειρίας. Μάς κάνει να σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο, συγκριτικά με το να σκρολάρει ο καθένας στην οθόνη του».

Ο σκηνοθέτης υποσχέθηκε ότι, ως Πρόεδρος, θα υπενθυμίσει στους συναδέλφους του την κοινωνική λειτουργία του κινηματογράφου. «Μία καλή ταινία συνδέεται με τη συλλογική εμπειρία, ενεργοποιεί τη σκέψη και μάς κάνει να θέλουμε να συζητήσουμε αυτό που είδαμε. Ας παρακολουθήσουμε μαζί λοιπόν!».

Ο Ruben Östlund είναι από τους αγαπημένους σκηνοθέτες του φεστιβάλ. Ξεκίνησε το 2008, συμμετέχοντας στην κατηγορία "Un Certain Regard", με τη δεύτερη ταινία του, "Involuntary". Το 2014, κέρδισε το βραβείο επιτροπής για το "Force Majeure". Οι δύο πρόσφατες ταινίες του, "Triangle of Sadness" και "The Square" κέρδισαν τον Χρυσό Φοίνικα, ενώ η πρώτη είναι υποψήφια στα φετινά Όσκαρ.

Είναι επίσης ο πρώτος Σουηδός Πρόεδρος των Καννών, μετά την Ingrid Bergman το 1976 και ο τρίτος σκηνοθέτης που έχει δύο Χρυσούς Φοίνικες, μετά τους Francis Ford Coppola και Emir Kusturica.