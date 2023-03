Ali Wong: «Το μόνο που με δυσκόλεψε στο διαζύγιο ήταν η μητέρα μου, που μου ζήτησε να περιμένω μέχρι να πεθάνει»

Η 40χρονη κωμικός μιλά για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της

Αν έχεις Netflix, ξέρεις σίγουρα την Ali Wong. Η εικόνα της σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (με animal print φόρεμα) στο stand up της, "Baby Cobra", αλλά βασικά το χιούμορ της, την έβαλαν στον χάρτη με τους καλύτερους κωμικούς της γενιάς της.

Το 2016 ήταν η χρονιά της, έγινε στολή στο Halloween και κανείς δεν μπόρεσε να ξεχάσει την Αμερικανοασιάτισσα κωμικό με τη δυνατή φωνή και τις έντονες εκφράσεις. Ακολούθησε ένα άλλο ένα special το 2018, όπου ήταν και πάλι έγκυος και η ταινία σε δική της παραγωγή, "Always Be My Maybe" καθώς και η αυτοβιογραφία της "Dear Girls", που έγινε best seller. Όχι κι άσχημα.

Τότε μιλούσε για την εγκυμοσύνη, τα πρώτα στάδια της μητρότητας, τη σχέση με τον σύζυγό της, το σεξ και τα double standards στους άντρες και τις γυναίκες. Τώρα η ζωή τη βρίσκει σε μία εντελώς διαφορετική φάση, αλλά «αφού θα ζήσω μέχρι τα 1000, είμαι ακόμα στο πρώτο τρίμηνο της ζωής μου».

Η 40χρονη Ali Wong ανακοίνωσε το διαζύγιό της τον περασμένο Απρίλιο, από τον σύζυγό της Justin Hakuta, αν και παραμένουν πάρα πολύ καλοί φίλοι (εκτός από γονείς). Ταξιδεύουν μαζί, τον συμβουλεύεται για όλα, αφού είναι και ο υπεύθυνος των tours της, αλλά πλέον δεν είναι ζευγάρι. Αν υπήρχε κάτι που τη δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτή τη φάση, αυτό ήταν η αντίδραση της μητέρας της. «Μου ζήτησε να περιμένω μέχρι να πεθάνει και να μην ζήσω τη ζωή που θέλω. Αλλά από την άλλη, είναι 82 χρονών και δεν έχει περίοδο τα τελευταία 40 χρόνια. Τι να περιμένω;», λέει γελώντας. Τελικά το έμαθε από τους οικογενειακούς φίλους, που το διάβασαν σε κινέζικες και βιετναμέζικες εφημερίδες, μετά την ανακοίνωση του ζευγαριού. «Τελικά επέζησε», είπε η Wong.

Οι κόρες της είναι πλέον 7 και 5 χρονών, οπότε βρίσκεται σε μία φάση όπου απολαμβάνει την παρέα τους και δεν βρίσκει λόγο να γκρινιάξει για τη μητρότητα στο stand up της. «Επίσης είναι πολύ μικρές και δεν έχω την άδειά τους να μιλάω για αυτές». Το επόμενο tour της θα γίνει τον Ιούνιο, όπου πλέον θα πρέπει να αντλήσει υλικό από τη νέα single ζωή της. Φήμες την ήθελαν ζευγάρι με τον Bill Hader, αλλά αυτό δεν προχώρησε.

Πριν το tour της, θα ταξιδέψει για την προώθηση της σειράς "Beef" σε παραγωγή Α24, που θα δούμε μέσα από το Netflix, στις 6 Απριλίου. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό project από αυτά που την έχουμε συνηθίσει. Ο πρώτος της δραματικός ρόλος σε μία σειρά λίγων επεισοδίων, όπου υποδύεται τον εαυτό της στην ίδια φάση που βρισκόταν in real life. Στο Beef είναι μία μαμά που δουλεύει πάρα πολύ και τελικά παίρνει διαζύγιο.

Υπάρχει μία σκηνή στον ψυχοθεραπευτή της, που είναι μονόλογος. Μιλά για το τέλος του γάμου της και κλαίει με αναφιλητά, αν και δεν ήταν αυτή η οδηγία του σκηνοθέτη. Ένας ρόλος που μάλλον τη βοήθησε να επεξεργαστεί όλα αυτά που συνέβαιναν και στη δική της ζωή. «Ήταν επίσης η ευκαιρία να πω όλα όσα νιώθω για τη δουλειά και την οικογένεια, και που δεν μπορώ να πω στη σκηνή του stand up».

Προτιμά ακόμα τους μικρούς χώρους, για να νιώθει απόλυτα την επαφή με το κοινό και ο σκοπός της δεν είναι να έχει μία εκπληκτική καριέρα, αλλά μία εκπληκτική ζωή».

